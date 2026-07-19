به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه، نماینده مردم شریف شهرستانهای شهرکرد، بن،سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه در نشست هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر جایگاه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت کشور، این دانشگاه را محور تربیت سرمایههای انسانی و آیندهسازان ایران اسلامی دانست و بر ضرورت حمایت همهجانبه از توسعه زیرساختها و ظرفیتهای آن تأکید کرد.
وی با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره اهمیت دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: قائد شهید امت بارها بر نقش ممتاز دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان تراز انقلاب اسلامی تأکید کردهاند و این دانشگاه را از مراکز سرنوشتساز کشور دانستهاند؛ چراکه کیفیت آموزش و پرورش و آینده علمی، فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی، به کیفیت تربیت معلمان وابسته است. از اینرو، توجه به دانشگاه فرهنگیان، در حقیقت توجه به آینده کشور است.
راستینه با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان صرفاً یک مرکز آموزش عالی نیست، افزود: این دانشگاه مأموریت تربیت سرمایههای انسانی نظام تعلیم و تربیت را بر عهده دارد و فراهم کردن فضای آموزشی، فرهنگی، رفاهی و پژوهشی مناسب برای دانشجومعلمان، ضرورتی اجتنابناپذیر است. بدون تردید، ساخت دانشگاه جامع فرهنگیان در استان چهارمحال و بختیاری، گامی استوار و ماندگار در مسیر رشد، تعالی و ارتقای این دانشگاه خواهد بود.
راستینه با اشاره به نقش بیبدیل دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان متعهد، متخصص و انقلابی اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان صرفاً یک مرکز آموزش عالی نیست، بلکه نهادی اثرگذار در تربیت نسل آینده کشور است و هرگونه سرمایهگذاری در این دانشگاه، سرمایهگذاری برای آینده ایران اسلامی محسوب میشود. از اینرو، فراهم کردن فضای آموزشی، فرهنگی و رفاهی مناسب برای دانشجومعلمان، ضرورتی انکارناپذیر است.
راستینه با تأکید بر اهمیت اجرای پروژه احداث دانشگاه جامع فرهنگیان در استان افزود: تحقق این پروژه، گامی اساسی و ماندگار در مسیر رشد، ارتقا و تعالی دانشگاه فرهنگیان خواهد بود و میتواند زمینهساز توسعه کیفی آموزش، افزایش ظرفیتهای علمی و ایجاد محیطی شایسته برای تربیت معلمان آینده باشد.
نماینده مردم شریف شهرکرد، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین جایگاه اجتماعی دانشجومعلمان را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: دانشجومعلمان به عنوان آیندهسازان نظام تعلیم و تربیت، از جایگاه ویژهای در جامعه برخوردار هستند و انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی با همکاری و همافزایی، زمینه تحقق مطالبات و نیازهای دانشگاه فرهنگیان را فراهم کرده و در مسیر ارتقای این مجموعه علمی و فرهنگی، گامهای مؤثر و عملی بردارند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت ارزشمند خیرین در توسعه آموزش عالی استان، پیشنهاد کرد با راهاندازی بنیاد خیرین توسط دانشگاه شهرکرد، زمینه جذب و ساماندهی کمکهای خیرخواهانه فراهم شود تا بر اساس نیازسنجی و اولویتهای اعلامی رؤسای دانشگاههای استان، این منابع در مسیر توسعه زیرساختهای آموزشی، پژوهشی و رفاهی هزینه شود.
راستینه همچنین به ظرفیت «مسئولیت اجتماعی» دستگاهها و صنایع اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پروژههای نیمهتمام و سنگین استان در حال تکمیل است، میتوان از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی برای توسعه فضاهای دانشگاهی بهره گرفت. این ظرفیت باید در سال ۱۴۰۵ با اولویت توسعه زیرساختهای دانشگاهی استان، بهویژه در حوزههای آموزشی، علمی، فرهنگی و ورزشی، مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان مسئولان استانی، نمایندگان مجلس، دانشگاهها، خیرین و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: توسعه دانشگاه فرهنگیان، توسعه نظام تعلیم و تربیت کشور است و حمایت از این دانشگاه، زمینهساز تربیت معلمان توانمند، متعهد و اثرگذار برای ساخت آینده ای روشن برای ایران اسلامی خواهد بود.
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