به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «من و نوجوانم» نوشته محسن پوراحمد خمینی بهتازگی از سوی نشر معارف منتشر و روانه بازار کتاب شده است.
این اثر با تمرکز بر یکی از مهمترین دغدغههای خانوادهها، یعنی نحوه تعامل با نوجوانان، تلاش میکند راهکارهایی عملی برای کاهش تنشهای خانوادگی و تقویت ارتباط میان والدین و فرزندان ارائه دهد. نویسنده با اشاره به ویژگیهای دوره نوجوانی، این مقطع را دورهای سرشار از تغییرات جسمی، روانی و عاطفی میداند و بر ضرورت درک نیازهای واقعی نوجوان، فراتر از رفتارهای ظاهری او، تأکید میکند.
در کتاب «من و نوجوانم» آمده است که بسیاری از رفتارهای پرتنش یا ناهنجار نوجوانان، ریشه در احساس تنهایی، فشارهای اجتماعی یا نیاز به دیده شدن دارد و والدین با شناخت این نیازها میتوانند از تبدیل اختلافهای روزمره به تعارضهای عمیق جلوگیری کنند.
نویسنده در این کتاب ابزارهایی ساده اما مؤثر همچون «سکوت حکیمانه»، «نگاه مهربان» و استفاده از «جملات آرامبخش» را برای ایجاد فضایی امن در خانواده معرفی میکند و معتقد است استمرار این رفتارها، اعتماد متقابل میان والدین و نوجوان را تقویت خواهد کرد.
«من و نوجوانم» با بهرهگیری از مثالهای ملموس و تجربههای روزمره، تلاش دارد والدین را برای مواجهه آگاهانه با چالشهای دوران نوجوانی آماده کند و جایگاه آنان را بهعنوان مرجعی امن برای فرزندشان تثبیت کند.
این کتاب با بهای ۵۵۰ هزار تومان از سوی نشر معارف منتشر شده و در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
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