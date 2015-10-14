صنعت ساختمان می تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید برزگر، شامگاه چهارشنبه، در همایش انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان، از صنعت ساختمان به عنوان پیشران محرک اقتصادی یاد و عنوان کرد: مسکن، ازدواج و اشتغال به عنوان سه رکن اساسی جامعه است، معضلات اجتماعی و ناهنجاری ها از بابت تامین نشدن این ارکان در جامعه پدید می آید.

وی افزود: طی هشت سال گذشته دولت با وجود ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد کوچکترین اقدامی برای توسعه زیرساخت های کشور برداشته نشده است.

رئیس انجمن انبوه سازان استان گلستان هم در این جلسه گفت: در پی واقعی شدن قیمت حامل های انرژی و افزایش فشار تحریم ها و به دنبال آن سقوط ارزش پول شاهد شکاف قابل توجه بین خریداران و فروشندگان مسکن بودیم.

سید محمد مرتضوی گفت: نگرانی از بابت کمبود نقدینگی انبوه سازان گلستان را بر آن داشت که به عنوان نخستین استان هایی که در این راستا اقدام کرده است در جهت اعتماد فروشندگان مصالح قدم هایی بردارد.

وی در ادامه افزود: در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با ارائه تسهیلات خرید مسکن ۱۸ میلیون تومان در بازار امکان خانه دار شدن بسیاری از موطنان فراهم شد که پس از گذشت یک دهه و افزایش ده برابری قیمت مسکن تسهیلات قابل استفاده ای وارد بازار نشد.

وی در پایان از انعقاد نمادین تفاهم نامه ای با بانک مسکن خبر داد.