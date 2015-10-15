خط انتقال گاز از خراسان تا ولایت هرات افغانستان در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان شامگاه چهارشنبه در کارگروه توسعه صادرات با حضور اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی با اشاره به موضوع صادرات گاز و ساخت خط لوله به افغانستان گفت: بخش خصوصی افغانستان برای سرمایه‌گذاری در این پروژه اعلام آمادگی کرده است.

وی بیان کرد: در این رابطه و به‌منظور ایجاد خط انتقال گاز از خراسان تا هرات با محوریت گروه مشترک ایران و افغانستان در سطح ملی از سوی دو طرف این طرح در دست پیگیری است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی با اشاره به سفر اخیر خود به هرات بیان کرد: در این سفر نشست مشترکی برای بررسی برخی از موضوعات در قالب «کمیته امنیتی و اقتصادی» با حضور شورای ولایتی هرات و سران مرزنشینان، اعضای اتاق بازرگانی برگزار و در این نشست چالش‌های حوزه حمل‌ونقل، صادرات و سوخت بررسی شد.

وی افزود: موضوع افزایش صادرات قانونی سوخت از طریق اتحادیه واردکنندگان سوخت هرات با پیگیری انجام‌شده مقرر شد تا همکاری‌ها افزایش‌یافته و در همین راستا هزینه‌های حمل‌ونقل و تعرفه‌های سوخت کاهش یابد.

رسولیان ادامه داد: با توجه به علاقه‌مندی طرف مقابل به توسعه مبادلات تجاری به‌ویژه در این حوزه و نیز سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی با محوریت بازارچه مرزی دوغارون و معادن سنگان خواف پیگیری‌ها ادامه دارد.

وی همچنین از استقبال طرفین در راستای کاهش عوارض متقابل تأکید و بیان کرد: کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و نیز قانونمندی هزینه‌هایی که در مسیر مرز تا هرات از رانندگان ایرانی دریافت می‌شود نیز موردبررسی قرار گرفت.

رسولیان موضوع امنیت رانندگان را از دیگر موضوعات مورد پیگیری در سفر به هرات عنوان کرد و افزود: در این حوزه مسئولان هرات و دولت افغانستان و نیز سران طوایف کنترل و نظارت‌ها را تشدید کرده و قول مساعد دادند با جدیت موضوع را مدیریت کنند.

خراسان رضوی آماده ارائه خدمات درمانی است

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین از آمادگی این استان به‌منظور ارائه خدمات درمانی در راستای تقویت توریسم درمانی خبر داد.

رسولیان اظهار کرد: ازآنجاکه تعداد زیادی از مردم افغانستان برای درمان به سایر کشورها می‌روند، خراسان رضوی در این زمینه آمادگی دارد تا شرکت‌های متولی را برای انتقال بیماران و ارائه خدمات به مردم افغانستان را فعال کند.

بازارچه‌های مرزی فعال می‌شود

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی همچنین از تقویت و توسعه همکاری‌ها در بازارچه‌های مرزی خبر داد و افزود: در این راستا از طرف مقابل خواسته‌شده است مساعدت بیشتری در این زمینه داشته و لذا مسئولان افغانی قول دادند تا از طریق گروه مشترک در این رابطه همکاری لازم را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به دیگر دستاوردهای سفر اخیر خود به ولایت هرات و مذاکرات با مسئولان آن منطقه افزود: رفع موانع و چالش‌های موجود در توسعه روابط خراسان رضوی با استان هرات کشور افغانستان در سومین نشست گروه مشترک، در هرات با جدیت پیگیری و بررسی شد.

وی بیان کرد: کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، توسعه مبادلات، تأمین امنیت رانندگان، تکمیل هرچه سریع‌تر خط آهن خواف - هرات و توسعه صادرات سوخت ازجمله مباحث موردتوجه در این نشست بود.

وی اظهار کرد: افغانستان ازجمله کشورهایی است که خراسان رضوی مرز گسترده‌ای با آن دارد و ازجمله اصلی‌ترین بازارهای صادراتی، تبادل هیئت ‌ها و ارائه خدمات فنی و مهندسی این استان است.

رسولیان گفت: از سویی با توجه به اینکه مرز دوغارون و اسلام قلعه بزرگ‌ترین مرکز ورودی کالا و ترانزیت برای افغانستان است، توسعه روابط برای هر دو طرف اهمیت دارد.

درخواست تجار افغانی کاهش بروکراسی و عوارض است

وی در خصوص خواسته‌های مسئولان ولایت هرات‌ از طرف ایرانی نیز گفت: توجه به رفاه تجار افغانی، تسهیل ورود اتباع افغان از مرز دوغارون، رفع بوروکراسی درزمینهٔ ورود ماشین‌آلات بخش تولید افغانستان که برای تعمیر به ایران فرستاده می‌شود ازجمله این درخواست‌ها بود.

رسولیان تسهیل صادرات کالا از افغانستان و کاهش بوروکراسی ورود آن‌ها به ایران، کاهش عوارض بالای واردات کنجد از افغانستان، حل مشکلات مربوط به صرافی‌های افغانستانی در خراسان رضوی را از دیگر خواسته‌های مسئولان هرات برشمرد.

وی گفت: مسئولان هرات خواستار کاهش هزینه‌های مراودات مرزی هستند و در مقابل ما از مسئولان هرات درخواست کردیم هزینه صدور ویزا برای تجار ایرانی را کاهش دهند و زمینه سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن افغانستان برای سرمایه‌گذاران کشورمان فراهم گردد.

صادرات طلا از خراسان رضوی

رسولیان با اشاره به آغاز صادرات طلا از خراسان رضوی نیز گفت: امروز دومین محموله صادراتی طلا به میزان ۶۴ کیلوگرم از این استان به خارج از کشور صادر شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر برای صادرات کالا مشکلات زیادی با مسئولان هواپیمایی امارات متحده عربی وجود دارد لذا درخواست می‌شود کمیته ویژه برای صادرات طلا از طریق راه‌آهن در استان تشکیل شود.

وی تشکیل یک اجماع عمومی از سوی دستگاه‌های دولتی برای تسهیل اعزام هیئت‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌ها در کشور افغانستان با محوریت اتاق مشترک بین ایران و افغانستان را یکی از ضرورت‌های مهم عنوان کرد.