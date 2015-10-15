ادعای وزارت خارجه فرانسه درباره آزمایش موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، آزمایش موشک عماد توسط ایران واکنش های متعددی در رسانه های جهان به همراه داشت. در ادامه این واکنش «رومن نادال» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه مدعی شد آزمایش موشکی ایران احتمالاً ناقض قطعنامه شورای امنیت بوده است.

وی در ادامه اظهارات بی اساس خود مدعی شد که این آزمایش موشکی منجر به برانگیخته شدن نگرانی جامعه بین المللی از اقدامات نظامی ایران می شود.

پیشتر نیز یک مقام دولتی در آمریکا مدعی شده بود بر اساس اطلاعاتی که واشنگتن به دست آورده این آزمایش بر خلاف قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل است.

این قطعنامه شورای امنیت ایران را از آزمایش موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته ای منع کرده است. این در حالی است که آزمایش موشک عماد نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در راستای توافق هسته ای ایران با قدرت های جهان محسوب نمی شود.

حسین دهقان وزیر دفاع ایران در خصوص آزمایش موشکی اخیر ایران گفت: آزمایش موشک دوربرد «عماد» از نسل جدید موشک‌ های بالستیک زمین به زمین ایران، با موفقیت انجام شده است.

این موشک که تمامی مراحل طراحی و ساخت آن توسط دانشمندان و متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع صورت پذیرفته، نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است.