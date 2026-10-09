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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

رویداد «قلب شهر» فرصتی برای بازشناسی نقش اجتماعی نماز جمعه است

رویداد «قلب شهر» فرصتی برای بازشناسی نقش اجتماعی نماز جمعه است

دلگان- امام جمعه دلگان گفت: رویداد «قلب شهر» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی نماز جمعه و تقویت ارتباط ستادهای نماز جمعه با مردم و نسل جوان است.

حجت‌الاسلام حمید بامری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری رویداد «قلب شهر» اظهار کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای بازشناسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نماز جمعه به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم فرهنگی و اجتماعی در شهرستان‌هاست.

امام جمعه دلگان با تأکید بر نقش ستادهای نماز جمعه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و خدماتی افزود: اثرگذاری این نهادها زمانی ملموس خواهد بود که فعالیت‌های آن‌ها با رویکردی مردمی و متناسب با نیازها و مطالبات جامعه دنبال شود.

مردمی بودن، شرط اثرگذاری ستادهای نماز جمعه

وی با بیان اینکه ارتباط مستمر با مردم باید از اولویت‌های ستادهای نماز جمعه باشد، گفت: مردمی بودن، پاسخگویی سریع به نیازهای جامعه و تعامل سازنده با اقشار مختلف، از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باید در فعالیت‌های این ستادها مورد توجه قرار گیرد.

بامری توجه ویژه به نسل جوان را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: ستادهای نماز جمعه باید با شناخت دغدغه‌های جوانان و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان، در مسیر توسعه فرهنگی و تقویت ارتباط میان مردم و نهادهای حاکمیتی گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: رویداد «قلب شهر» می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی بهتر فعالیت‌ها و ظرفیت‌های نماز جمعه و تقویت نقش‌آفرینی آن در پاسخ به نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم باشد.

کد مطلب 6972745

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