رویداد «قلب شهر» فرصتی برای بازشناسی نقش اجتماعی نماز جمعه است

حجت‌الاسلام حمید بامری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری رویداد «قلب شهر» اظهار کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای بازشناسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نماز جمعه به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم فرهنگی و اجتماعی در شهرستان‌هاست.

امام جمعه دلگان با تأکید بر نقش ستادهای نماز جمعه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و خدماتی افزود: اثرگذاری این نهادها زمانی ملموس خواهد بود که فعالیت‌های آن‌ها با رویکردی مردمی و متناسب با نیازها و مطالبات جامعه دنبال شود.

مردمی بودن، شرط اثرگذاری ستادهای نماز جمعه

وی با بیان اینکه ارتباط مستمر با مردم باید از اولویت‌های ستادهای نماز جمعه باشد، گفت: مردمی بودن، پاسخگویی سریع به نیازهای جامعه و تعامل سازنده با اقشار مختلف، از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باید در فعالیت‌های این ستادها مورد توجه قرار گیرد.

بامری توجه ویژه به نسل جوان را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: ستادهای نماز جمعه باید با شناخت دغدغه‌های جوانان و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان، در مسیر توسعه فرهنگی و تقویت ارتباط میان مردم و نهادهای حاکمیتی گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: رویداد «قلب شهر» می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی بهتر فعالیت‌ها و ظرفیت‌های نماز جمعه و تقویت نقش‌آفرینی آن در پاسخ به نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم باشد.