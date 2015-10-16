تدابير شديد امنيتی برای سفر انتخاباتی آنگ سان سوچی

به نقل از خبرگزاری فرانسه، نگ سان سوچی مخالف سرشناس میانماری که حزبش بخت اول پیروزی در انتخابات پارلمانی تاریخی هشت نوامبر به شمار می رود تحت تدابیر شدید امنیتی به ايالت راخين سفر کرد.