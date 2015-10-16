https://mehrnews.com/xx2jW ۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳ کد مطلب 2941956 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳ تدابير شديد امنيتی برای سفر انتخاباتی آنگ سان سوچی به نقل از خبرگزاری فرانسه، نگ سان سوچی مخالف سرشناس میانماری که حزبش بخت اول پیروزی در انتخابات پارلمانی تاریخی هشت نوامبر به شمار می رود تحت تدابیر شدید امنیتی به ايالت راخين سفر کرد. /. کد مطلب 2941956 کپی شد مطالب مرتبط مشق غلط دموکراسی در میانمار با حضور برنده صلح نوبل/نادیده انگاشتن جمعیت ۱۲ درصدی مسلمانان آنگ سان سوچی:من بالاتر از رئیس جمهور هستم برچسبها میانمار
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