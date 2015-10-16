به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد شمسالدین در خطبههای این هفته ضمن تسلیت ایام ماه محرم امام حسین (ع) را مظهر شهامت و رشادت و بنیانگذار امربهمعروف و نهی از منکر دانست و افزود: اقتدار و قدرت در جامعه اسلامی لازمه آن تبلیغ و امربهمعروف و نهی از منکر است.
وی گفت: اولین دستور خداوند به حاکمیت اقامه نماز است و امام حسین (ع) در آن واقعه به وقت ادای فریضه نماز از جنگ دست کشیدند و فریضه نماز را بجا آوردند.
حجتالاسلام شمسالدین بیان کرد: نماز یکی از واجبات در دین مبین اسلام است و شکوه نماز و عظمت نماز ظهر تاسوعا و عاشورا را باید بجا آورد.
خطیب جمعه شهرستان بشرویه در ادامه پیروی از دستورات اسلام و ارکان اصلی نماز زکات و امربهمعروف و نهی از منکر که برای پایداری آن شهدای زیادی تقدیم اسلام شدهاند را واجب دانست.
حجتالاسلامشمسالدین گفت: قیام امام حسین (ع) تنها و تنها برای ثبات نماز و امربهمعروف و نهی از منکر و دفاع از مظلوم بود که امروزه این مسیر در زندگانی مردم و مسلمانان مکتب تشیع دیده میشود و دشمنان اسلام از این اسلام و مکتب شیعی هراسان هستند.
امامجمعه بشرویه در ادامه به مناسبتهای هفته اشاره داشت و بیان کرد: ماه محرم ماه تبلیغ دین و مکتب شیعی اسلام است و علمای اهل فقه و تبلیغ اسلام به سراسر روستاهای شهرستان بشرویه توسط اداره تبلیغات اسلامی اعزامشدهاند و چه بسزا است که هر هیئت عزاداری یک طلبه بهعنوان راهنما داشته باشند.
حجتالاسلام شمسالدین خطاب به دستاندرکاران بخش هیئتهای مذهبی گفت: هیئتهای مذهبی علاوه بر نذر و اطعام سعی کنند در بحث فرهنگی از علمای بزرگ و مداحان دیگر شهرها استفاده کنند.
وی گفت: در دولت و ملت شیعی جمهوری اسلامی ایران هدف پیروی از اسلام و پشتوانه قیام امام حسین (ع) است و برای اینکه ملت ایران بتواند در برابر جنگهای نرم و اقتصادی دشمن ایستادگی کند لبیک گفتند به رهنمود رهبری تنها با اقتصاد مقاومتی صورت میگیرد که دشمنان اسلام از این طریق میخواهند ملت و اسلام را از پای دربیاورند.
امامجمعه بشرویه خطاب به امریکا و اسرائیل گفت: بار دیگر گوشه چشمی از قدرت نظامی ملت ایران را آشکار کردیم تا دشمن بداند ملت ایران با لبیک یا حسین و لبیک یا خامنهای در عمق ۵۰۰ متر هم آماده است و بااقتدار در برابر دشمنان ایستاده است.
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