ایران در برابر جنگ ترکیبی دشمن ایستاده؛ مطالبه انتقام شهدا باقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین درخشی در خطبههای نماز جمعه این هفته یاسوج با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا و اخلاص، اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمایند دو صفت تقوا و اخلاص از مهمترین عوامل قبولی اعمال نزد خداوند هستند و انسان مؤمن باید برای کسب این دو گوهر ارزشمند تلاش کند.
وی با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و شهدای کشور، به مناسبت روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی، گفت: یکی از ویژگیهای برجسته انقلاب اسلامی این است که مسئولان و فرماندهان آن همواره در خط مقدم دفاع از کشور حضور داشته و جان خود را فدای ملت کردهاند.
امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به شهدایی همچون شهید باقری، شهید حاجیزاده و دیگر فرماندهان شهید، افزود: این شهدا تنها حافظ قرآن و نهجالبلاغه نبودند، بلکه عامل و مروج معارف دینی و مطیع محض ولایت بودند و با مجاهدتهای خود اقتدار جمهوری اسلامی را تثبیت کردند.
دشمن در برابر ملت ایران به زانو درآمد
وی با اشاره به شکست دشمنان در تقابلهای اخیر با جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: سالها از گزینه نظامی علیه ایران سخن گفته میشد اما در عمل دشمنان در برابر اراده ملت ایران و قدرت نیروهای مسلح کشور به زانو درآمدند.
حجت الاسلام درخشی ادامه داد: حضور مردم در صحنه و مجاهدت فرزندان این ملت در میدانهای مختلف، نقشههای دشمنان را ناکام گذاشت و آنان را به التماس و درخواست میانجیگری از کشورهای مختلف وادار کرد.
ایران درگیر جنگ ترکیبی تمامعیار است
وی با بیان اینکه کشور همچنان در معرض جنگ ترکیبی دشمن قرار دارد، گفت: این جنگ در عرصههای نظامی، اقتصادی، رسانهای، اطلاعاتی و حتی ورزشی دنبال میشود و هدف آن تضعیف اراده ملت ایران است.
امام جمعه موقت یاسوج افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند استقامت، بصیرت و هوشیاری هستیم و همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، در مسیر رسیدن به قله قرار داریم و باید سختیهای مسیر را تحمل کنیم.
محرم امسال رنگ و بوی متفاوتی دارد
وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، اظهار کرد: محرم امسال با سالهای گذشته متفاوت است و در کنار عزاداری برای سیدالشهدا (ع)، یاد و نام شهدای اخیر کشور نیز در مجالس حسینی زنده خواهد بود.
حجت الاسلام درخشی شعار محرم امسال را «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» عنوان کرد و گفت: ملت ایران هرگز خون شهدای خود را فراموش نخواهد کرد و انتقام خون شهدا از دشمنان اسلام مطالبهای همگانی است.
امر به معروف و نهی از منکر؛ واجبی فراموششده
وی با اشاره به آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر، این دو فریضه را از ارکان سلامت جامعه اسلامی دانست و افزود: اگر فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادینه شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی کاهش خواهد یافت.
امام جمعه موقت یاسوج با استناد به روایتی از پیامبر اسلام (ص)، گفت: ترک این دو فریضه زمینه تسلط افراد نالایق بر جامعه را فراهم میکند و حتی دعای نیکان نیز به اجابت نمیرسد.
ظرفیتهای مغفول کهگیلویه و بویراحمد در تولید گل و گیاه
وی همچنین با اشاره به روز گل و گیاه، بر لزوم بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیتهای طبیعی استان تأکید کرد و گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه کشاورزی و تولید گل و گیاه برخوردار است.
حجت الاسلام درخشی افزود: در حالی که برخی کشورها میلیاردها دلار از محل صادرات گل درآمد دارند، استان ما با برخورداری از منابع آبی، طبیعت چهار فصل و زمینهای مستعد میتواند سهم قابل توجهی در این حوزه داشته باشد.
قدردانی از تلاشهای جهاد کشاورزی
وی با تبریک روز جهاد کشاورزی، یاد و خاطره جهادگران نخستین سالهای انقلاب را گرامی داشت و گفت: جهاد سازندگی در سالهای ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس خدمات ماندگاری به کشور ارائه کرد و امروز نیز جهاد کشاورزی باید با همان روحیه خدمترسانی در کنار کشاورزان باشد.
امام جمعه موقت یاسوج تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان، یکی از مهمترین راهکارهای تقویت اقتصاد کشور و تحقق امنیت غذایی است.
وی در پایان از مسئولان خواست با روحیه جهادی و خدمت خالصانه، مشکلات مردم و تولیدکنندگان را پیگیری و برای رفع موانع پیش روی آنان تلاش کنند.
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