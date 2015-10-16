نگاهی به انتفاضه جدید فلسطین/ چیرگی مقاومت بر سازش

گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: مناطق مختلف فلسطین از اولین روز ماه جاری میلادی (اکتبر) روزهای ناآرامی را طی می کند، روزهایی که یادآور انتفاضه اول و دوم فلسطین در دهه های گذشته است.

خیزش جدید مردمی فلسطین از ۱۶ روز پیش و در اعتراض به هتک حرمت های روزانه رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی آغاز شد. صهیونیست ها که توطئه یهودی سازی قدس و مسجدالاقصی را در سر می پرورانند طی سال های اخیر با بهره برداری از وضعیت منطقه که درگیر جنگ فرسایشی با تروریست های تکفیری است این توطئه را بیش از گذشته دنبال می کنند.

اعتراضات به تجاوزات صهیونیست ها ابتدا در قدس اشغالی آغاز و اندک اندک به دیگر شهرهای کرانه باختری سرایت کرد، اعتراضاتی خودجوش که زن و مرد و پیر و جوان با هر سلاح سردی همچون چاقو و پیچ گوشتی خواب را از چشمان صهیونیست ها ربودند و به دفاع از مسجدالاقصی و مقدسات فلسطین پرداختند.

اعتراضات فلسطینی ها که با درگیری با نظامیان صهیونیست همراه است پس از کرانه باختری به نوارغزه و سپس به اراضی اشغالی ۱۹۴۸ سرایت کرد، همین امر وحشت رژیم صهیونیستی را دوچندان کرده است.

وزارت بهداشت فلسطین امروز در بیانیه ای اعلام کرد که قربانیان حملات اخیر صهیونیست ها به مناطق مختلف فلسطین افزایش یافت. در این بیانیه آمده است: شمار شهدای حوادث اخیر فلسطین به ۳۴ نفر و تعداد زخمی ها به هزار و ۳۰۰ نفر افزایش یافته است.

برخی مقامات رژیم صهیونیستی همچون «زیپی لیونی» وزیر امور خارجه پیشین این رژیم، کابینه «بنیامین نتانیاهو» را مسئول اوضاع فعلی دانستند و معتقدند وی توان کنترل امور را ندارد. در این میان تصمیماتی نیز برای سرکوب قیام مردمی فلسطین اتخاذ شد. کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی طرحی را تصویب کرد که به موجب آن پیکر شهدای عملیات استشهادی به خانواده هایشان تحویل داده نشود.

کابینه رژیم صهیونیستی در حال حاضر در حال بررسی این موضوع است که پیکر شهدای فلسطینی و عامل عملیات های استشهادی در مکان های خاصی و توسط رژیم صهیونیستی دفن شوند چرا که این رژیم معتقد است نباید به فلسطینی ها اجازه برگزاری مراسم تشییع چنین شهدایی را داد. تل آویو بر این باور است که پیکر شهدای فلسطینی و برگزاری مراسم تشییع توسط شهروندان فلسطینی به مثابه حمایت فلسطینی ها از مقاومت است.

گروه های مقاومت فلسطین امروز را «جمعه خشم» نامیده اند و از تمامی شهروندان فلسطینی خواسته اند علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی قیام کنند. عملیات استشهادی علیه صهیونیست ها در هر نقطه ای در فلسطین در حال انجام است و به علاوه بر مناطق مختلف کرانه باختری تل آویو مرکز فلسطین اشغالی را نیز درگیر کرده است. در اغلب اوقات مدارس شهرک های صهیونیستی از بیم حملات استشهادی فلسطینی ها تعطیل می شود.

انتفاضه جدید فلسطینی ها نه تنها رژیم صهیونیستی بلکه هم پیمانان دیرینه آنها به ویژه آمریکا را به وحشت انداخته است. «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در حمایت از تل آویو و بدون توجه به جنایات صهیونیست ها، عملیات استشهادی شهروندان فلسطینی را اقدامات تروریستی توصیف و اعلام کرده است رژیم صهیونیستی حق دفاع از خود را دارد. وی همچنین از تلاش برای سفر به منطقه برای بررسی اوضاع فلسطین خبر داده است.

در این میان شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار است امروز نشست فوق العاده ای را به دعوت اردن عضو غیر دائم شورای امنیت برای بررسی وضعیت کنونی فلسطین تشکیل دهد.

تحلیلگران، همه شرایط را برای وقوع انتفاضه سوم فلسطینی ها مهیا دانسته اما پرسشی که مطرح می شود این است آیا این انتفاضه موفقیت آمیز خواهد بود و دستاوردی به همراه خواهد داشت یا خیر؟

از بعد مردمی، با نگاهی به انجام عملیات استشهادی توسط شهروندان فلسطینی در تمامی نقاط فلسطین چه کرانه باختری و نوارغزه و چه حتی اراضی اشغالی ۱۹۴۸ می توان استنباط کرد که در اقدامی بی سابقه تمامی فلسطینی ها در سرتاسر فلسطین به صورت خودجوش علیه رژیم صهیونیستی به پا خاسته اند و این یک فرصت است فرصتی که صهیونیست ها ناخواسته با به آتش کشیدن منزل خانواده الدوابشه و سوزاندن اعضای آن در شهر نابلس به وجود آوردند.

به عبارتی دیگر انتفاضه فلسطینی ها به صورت حرکت خودجوش آغاز شده است اما به ثمر رسیدن آن نیازمند حمایت بسیار از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین و گروه های مقاومت است. این حمایت از طرف تشکیلات خودگردان فلسطین که همواره در زمینه امنیتی و ضد مقاومت فلسطین با رژیم صهیونیستی در کرانه باختری همکاری کرده است بعید به نظر می رسد.

اما در مورد گروه های فلسطینی نیز اگرچه جنبش های جهاد اسلامی و حماس، شهروندان فلسطینی را به اتحاد و ادامه مقاومت دعوت کرده اند اما این امر به تنهایی برای تحقق آرمان های مشروع ملت فلسطین کافی نیست چرا که جنبش های فتح و حماس اساسا درباره تحقق اهداف فلسطین اختلافات ایدئولوژیک دارند و همچون دو خط موازی با یکدیگر هستند.

جنبش فتح تحقق آرمان های ملت فلسطین را تنها از طریق مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی میسر می داند و جنبش حماس مقاومت را تنها گزینه برای خروج اشغالگران اسرائیلی و آزادی فلسطین می داند.

جنبش فتح نمی خواهد با موفقیت انتفاضه دستاورد دیگری همچون کنترل جنبش حماس بر نوارغزه در سال ۲۰۰۵ ایجاد تکرار شود و کنترل بر کرانه باختری و همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی علیه جنبش حماس را ترجیح می دهد.

از سوی دیگر جنبش حماس نیز نمی خواهد موفقیت انتفاضه فلسطینی ها به نام جنبش فتح تمام شود و هر گونه دستاوردی در این زمینه به تقویت جنبش فتح در کرانه باختری منجر خواهد شد و حماس معتقد است این موضوع به پیشبرد برنامه های سازش و مذاکره فتح با رژیم صهیونیستی کمک خواهد کرد و این برخلاف گزینه مقاومت است.

به رغم اختلافات اما انتفاضه سوم فلسطینی ها در جریان است و مردم فلسطین مقاومت را برگزیده اند.