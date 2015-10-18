به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مذاکرات با هدف افزایش کمک های تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل انجام می شوند.

قرارداد کمک های تسلیحاتی سالانه آمریکا به رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۷ منقضی می شود اما تل آویو درصدد است تا نه تنها این قرارداد را تمدید کند بلکه قصد دارد میزان آن را نیز افزایش دهد.

اسرائیل درصدد است تا سه میلیارد دیگر نیز به حجم کمک های دریافتی خود از آمریکا بیافزاید و در همین راستا مذاکرات خود با واشنگتن را از سربگیرد.

«رومن درمر» سفیر تل آویو در آمریکا با اعلام از سرگیری مذاکرات گفت: با توجه به اینکه توافق هسته ای ایران به مسیر رو به جلوی خود ادامه می دهد، اسرائیل نیز باید رو به جلو حرکت کند و به توافقی با آمریکا در خصوص تهدیدهای آتی ایران برسد.