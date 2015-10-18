  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۱

سفیر صهیونیست ها در واشنگتن خبر داد:

آمریکا و اسرائیل مذاکره نظامی را از سر می‌گیرند

آمریکا و اسرائیل مذاکره نظامی را از سر می‌گیرند

سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن خبر داد مذاکرات نظامی این رژیم با آمریکا که به دلیل مذاکرات هسته ای ایران متوقف شده بود از سر گرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مذاکرات با هدف افزایش کمک های تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل انجام می شوند.

قرارداد کمک های تسلیحاتی سالانه آمریکا به رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۷ منقضی می شود اما تل آویو درصدد است تا نه تنها این قرارداد را تمدید کند بلکه قصد دارد میزان آن را نیز افزایش دهد.

اسرائیل درصدد است تا سه میلیارد دیگر نیز به حجم کمک های دریافتی خود از آمریکا بیافزاید و در همین راستا مذاکرات خود با واشنگتن را از سربگیرد.

«رومن درمر» سفیر تل آویو در آمریکا با اعلام از سرگیری مذاکرات گفت: با توجه به اینکه توافق هسته ای ایران به مسیر رو به جلوی خود ادامه می دهد، اسرائیل نیز باید رو به جلو حرکت کند و به توافقی با آمریکا در خصوص تهدیدهای آتی ایران برسد.

کد مطلب 2943497
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه