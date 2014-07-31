اعلام آمادگی واشنگتن برای حمایت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در کشتار کودکان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نبأ پرس، در ادامه حملات غیر انسانی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، که همچنان با سکوت معنادار سازمان ملل و جوامع مدعی حقوق بشر مواجه است، "جان کربی" سخنگوی پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) در اظهاراتی بی پروایانه اعلام کرد که واشنگتن به حفظ امنیت اسرائیل پایبند است و خود را در این زمینه مسئول می داند و این که اسرائیل توانایی کافی را برای دفاع از خود داشته باشد از منافع آمریکا محسوب می شود.

وی افزود: کمک تسلیحاتی آمریکا به ارتش اسرائیل از طریق ادوات و مهمات نظامی آمریکایی که هم اکنون در اسرائیل نگهداری می شود صورت خواهد گرفت.

این درحالی است که سازمان عفو بین الملل از آمریکا خواست که از ارائه کمک تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی خودداری کند.

مقامات آمریکایی بدون در نظر گرفتن حملات همه جانبه (هوایی، زمینی، دریایی) رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه که منجر به شهادت و زخمی شدن حدود 9000 نفر شده است و عنوان نسل کشی را می توان بر آن اطلاق کرد، بارها از رژیم صهیونیستی جانبداری کرده و مدعی شدند که اسرائیل در این حملات از خود دفاع می کند!