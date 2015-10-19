سرطان در ظروف یکبار مصرف کمین کرده است/ لزوم مراقب و پیشگیری

سیدحمید حریری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: با توجه به افزایش توزیع نذورات و غذاهای گرم و توزیع شربت در ظروف یکبار مصرف در ایام ماه محرم و صفر، توصیه می شود شهروندان از ظروف پلاستیكی و یكبار مصرف استفاده نکنند.

وی افزود: یكی از راه‌های پیشگیری از سرطان عدم استفاده از ظروف پلاستیكی و یكبار مصرف برای مایعات و غذاهای داغ است.

حریری به شهروندان توصیه کرد به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی، جهت توزیع مواد غذایی و آشامیدنی حدالامکان از ظروف یك بار مصرف استفاده استفاده نكنند.

وی گفت: متاسفانه مشاهده می شود که علاوه بر افزایش استفاده از ظروف یکبار مصرف در ایام ماه محرم و ماه رمضان، آبمیوه فروشی ها، بستنی فروشی‌ها، پیتزا فروشی‌ها، سلف سرویس ادارات و دانشگاه‌ها نیز مرتب از ظروف یکبار مصرف استفاده می کنند و در سالهای اخیری نیز پای ظروف یك بارمصرف به میهمانی‌های خانگی نیز باز شده است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه استفاده از ظرف شفاف برای غذای داغ مساوی با سرطان است افزود: بر اساس نظر پزشکان ظروف یك بار مصرف بی‌رنگ و شفاف نباید برای غذاهای داغ استفاده شوند.

به گفته وی استفاده از ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف موجب آزاد شدن مواد آلی و تركیبات شیمیایی موجود مانند مونومردر دیواره ظروف و ورود آنها به داخل مواد غذایی می‌شود كه استفاده از آنها برای سلامتی مضر بوده و احتمال بروز برخی بیماری های بدخیم از جمله سرطان را به دنبال دارد.

حریری گفت: ظروف پلاستیكی از هر نوع كه باشند دارای تركیبات مضر بوده و در اثر گرمای غذا و تماس با چربی و اسید، مواد تشكیل دهنده آن جدا و وارد مواد غذایی می شود.

به گفته حریری ظروف پلاستیكی در صورت تماس با مایعات و مواد غذایی بالای ۴۰ درجه سانتی گراد، ماده شیمیایی بنام استایرن از خود خارج می كند كه موجب تلخی غذا شده و بیش از ۷۷ نوع بیماری سرطان را به همراه دارد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی تصریح كرد: براین اساس، به منظور سلامت جامعه، مسئولین و مردم بایستی تمهیداتی بیندیشند و زمینه کاهش استفاده از ظروف یكبار مصرف را فراهم کنند.

وی تاكید كرد: بهتر است مانند گذشته ظروف سنتی از جمله مس، چینی و ... برای مواد غذایی و مایعات داغ مورد استفاده قرار گیرند.

رئيس انجمن حمايت از بيماران سرطانی در پایان از خیران و نیکوکاران خواست تا حمایت های خود را برای درمان بیماران سرطانی این استان افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون دراستان ۹۱۷ هزار نفری خراسان شمالی، یک هزار و۲۷۰ بیمار سرطانی تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران سرطانی این استان قرار دارند.