«تهران زیر بال فرشتگان» به بازار کتاب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات بوتیمار به تازگی ۳ عنوان از کتاب‌های نمایشنامه های بوتیمار را منتشر و راهی بازار نشر کرده است که ۲ عنوان آن ایرانی و یک عنوان از آن‌ها نمایشنامه ای خارجی است.

یکی از این کتاب‌ها، نمایشنامه «سیل ساکنِ تفکرات اذهان بی خودی ناآرام» نوشته نیما دهقانی است که به عنوان دهمین کتاب «نمایشنامه های بوتیمار» به چاپ رسیده است. این نمایشنامه کوتاه، ۵ شخصیت دارد که به ترتیب عبارت اند از: مرد، زن، مرد ۲، زن۲، کافی من و کی. شخصیت کی یا آقای کی، یک شخصیت ناشناس است؛ روانشناس، روانپزشک یا مشاور.

این نمایشنامه با ۶۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۵۹ هزار ریال منتشر شده است.

کتاب بعدی، نمایشنامه «قلعه» نوشته هاروارد بارکر است که به عنوان دوازدهمین کتاب این مجموعه چاپ شده و علیرضا فخرکننده آن را ترجمه کرده است. مترجم اثر که استاد دانشگاه وارویک است، «قلعه» را یکی از قدرتمندترین و ارزنده ترین دستاوردهای دراماتیک هاروارد بارکر و از برجسته ترین نمونه های تئاتر فاجعه می داند.

شخصیت های این نمایشنامه عبارت اند از: استاکلی (یک سلحشور و فرماندار ناحیه)، بتر (خدمتگزار او)، کرک (یک مهندس)، اسکینر (زنی جادوگر)، آن (زنی که تغییر کرده)، نیلر (یک کشیش)، کانت (یک زن روستایی)، هاش (یک مرد روستایی)، اسپانچ (یک مرد روستایی)، هالیدی (یک معمار و ساختمان ساز)، برین (دستیار معمار)، پول (یک قاضی گردشی)، سربازارن، زندانیان و زنان.

«قلعه» از زبان انگلیسی ترجمه شده است و پیش از آغاز متن نمایشنامه، این جمله درج شده است: «آیا سیاست چیزی جز غیاب میل است؟»

این کتاب با ۱۶۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۰۵ هزار ریال منتشر شده است.

دوازدهمین عنوان مجموعه «نمایشنامه های بوتیمار» هم نمایشنامه «تهران زیر بال فرشتگان» نوشته نادر برهانی مرند است.

پریسا (دختر کوچ خانواده فتوت)، اسفندیار (پسر کوچ خانواده فتوت)، فتوت (پدر خانواده)، ارسلان (پسر بزرگ خانواده)، پریما (دختر بزرگ خانواده)، چموش (نوکر خانواده) و صدای چند مرد! شخصیت های این نمایشنامه هستند.

برهانی مرند نسخه چاپ شده این نمایشنامه را به حسین پاکدل تقدیم کرده است.

این کتاب با ۶۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۵۰ هزار ریال منتشر شده است.