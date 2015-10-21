خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دومین نشست کمیته رسانه‌ای ستاد اربعین صبح چهارشنبه در محل صداوسیمای استان ایلام با حضور اعضای این کمیته و مسئولان چند کمیته دیگر ازجمله اسکان، زیرساخت، مشارکت‌های مردمی برگزار شد.

در این نشست اعضای ستاد رسانه‌ای استان ایلام پیرو مصوبات قبلی نشست کمیته رسانه‌ای اربعین توضیحاتی ارائه دادند که مهم‌ترین آن‌ها پیگیری اسکان خبرنگاران در مهران، حل مشکلات اینترنت در مرز، اطلاع‌رسانی از وضعیت زیرساخت‌های استان و شهرستان مهران و...بود.

در این نشست همچنین سرپرست خبرگزاری مهر در استان ایلام با ارائه گزارشی پیرو بررسی مشکلات زیرساخت‌های استان و شهرستان در قالب گزارش‌های خبری و خبر در خبرگزاری مهر، گفت: طی دو ماه گذشته خبرگزاری مهر پیرو مسائل و مشکلات حوزه زیرساخت‌های شهرستان مهران و استان در بخش احداث هتل چهار ستاره مهران، ایجاد کنسولگری عراق در ایلام، بزرگراه کربلا، وجود نقاط حادثه‌خیز در محور ایلام به مهران به‌خصوص منطقه «گلان» و...گزارش‌های خبری منتشر کرده است.

رمضان نوری عنوان کرد: هم‌اکنون بخشی از مشکلات حوزه زیرساخت‌های مهران در بخش‌های ذکرشده به‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده حل‌نشده است.

پیگیری مشکلات مطرح‌شده از سوی خبرگزاری مهر در حوزه زیرساخت‌ها

علیرضا شیروی مدیرکل صداوسیمای استان ایلام و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی اربعین پیرو گزارش‌های خبرگزاری مهر راجع به مشکلات زیرساختی در مرز و استان، اظهار داشت: همه مستندات این موارد و گزارش‌های خبری به مسئولان استانی در ستاد اربعین در جلسات بعدی ارائه می‌شود.

وی بیان داشت: علاوه بر مطرح کردن مشکلات، یک بازدید برای خبرنگاران در حوزه زیرساخت‌های استان و کارهای انجام‌شده تدارک دیده می‌شود.

پاسخ مسئولان حج و زیارت، کمیته زیرساخت‌ها به گزارش‌های خبرگزاری مهر

در این جلسه حسین نیک‌روش به‌عنوان نماینده حج و زیارت استان و رئیس کمیته اسکان اربعین در ایلام اظهار داشت: پیرو مسائل مطرح‌شده از سوی خبرگزاری مهردر خصوص بدقولی حج و زیارت برای احداث هتل چهار ستاره در مهران اعلام می‌کنم که حج و زیارت پای‌کار است و در صورت محقق شدن بحث آب و برق برای احداث هتل قطعاً اقدام می‌کند.

همچنین در این جلسه مهرداد جهانی مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه استان ایلام و رئیس کمیته زیرساخت‌های اربعین اظهار داشت: مسائلی که راجع به ایجاد کنسولگری عراق در ایلام مطرح شد به‌طورجدی توسط مسئولان استانی و استاندار ایلام در حال پیگیری است.

وی عنوان کرد: در بحث زیرساخت‌های مهران و استان ایلام نیز اقدامات قابل‌توجهی انجام‌شده که مهم‌ترین آن رفع نقاط حادثه‌خیز محور ایلام به مهران، افزایش گیت‌های ورود و خروج، ایجاد سرویس‌های بهداشتی در نقاط مختلف پایانه مهران، روشنایی مسیر پل زائر و پایانه و...بوده است.

سرهنگ محسن ناصری رئیس پلیس‌راه استان ایلام نیز درزمینهٔ رفع مشکل نقطه حادثه‌خیز «گلان» اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون اقدامات خوبی در راستای رفع نقاط حادثه‌خیز در محور ایلام به مهران انجام‌شده اما در بعضی از نقاط ازجمله گلان مشکلاتی وجود دارد.

وی بیان داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه ترافیک در استان ایلام بحث تونل‌های مسیر ایلام به مهران است که متأسفانه بیشترین مشکل ترافیک در این مناطق رخ می‌دهد.

تعریف پرونده بررسی روند آماده‌سازی زیرساخت‌های مرز مهران در خبرگزاری مهر

بنابراین گزارش خبرگزاری مهر از ابتدای سال جاری بررسی روند آماده‌سازی زیرساخت‌های مرز مهران برای اربعین را در دستور کار خود قرارداد و در قالب تعریف یک پرونده استانی مطالبات و نیازمندی این بخش را پیگیری کرد که بازتاب زیادی در سطح استانی، منطقه‌ای و ملی به دنبال داشت.

استان ایلام به‌واسطه ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق و وجود مرز بین‌المللی مهران که از سال ۱۳۸۲ بازگشایی‌شده، امروز یکی از مهم‌ترین مناطق مرزی کشور برای تردد زائران به عتبات عالیات و صادرات کالا به شمار می‌رود.

هم‌اکنون به‌طور میانگین روزانه پنج هزار نفر از مرز مهران تردد دارند و مرز مهران به‌عنوان امن‌ترین و نزدیک‌ترین مرز زمینی کشور به عراق شناخته می‌شود که همین مسئله باعث شده بیش از ۷۰ درصد زائران عتبات عالیات از این مرز به عتبات عالیات سفر کنند.

طی سال‌های اخیر در ایام مذهبی سال ازجمله اربعین شاهد حجم زیادی از تردد در مرز مهران بوده‌ایم که در این استان به دلیل کمبود امکانات و مسائل زیرساختی همواره مشکلاتی در سطح استان و مرز مهران وجود داشته که به‌رغم تلاش‌های فراوان بخشی از آن‌ها برطرف نشده است.

اربعین سال گذشته حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مرز بین‌المللی مهران در کمتر از یک هفته به کشور عراق رفت‌وآمد کردند و این حرکت بزرگ علاوه بر حماسه‌های بی‌نظیری که بر جای گذاشت، تجربیات فراوانی برای رفع مشکلات در اربعین سال جاری برای استان ایلام و مرز مهران نیز به همراه داشت.

این مشکلات و کمبودها و حجم زیاد زائران در اربعین باعث شده مسئولان کشوری توجه و نگاه ویژه‌ای به استان و مرز مهران داشته باشند و دراین‌بین وعده‌هایی برای حل مشکلات زیرساختی استان برای اربعین سال ۹۴ دادند که امید می‌رود در آستانه اربعین ضمن مرور این وعده‌ها گزارشی درزمینهٔ تحقق آن‌ها به مردم داده شود.