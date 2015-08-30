خبرگزاری مهر - گروه استانها: قصه هزار توی نبود هتل چهار ستاره در استان مرزی ایلام همچنان ادامه دارد و هر روز وعده ای برای احداث این هتل اعلام می شود ولی در عمل هیچ خبری از هتل نیست.

استان ایلام از معدود استان های كشور است كه به رغم وجود مرز بین المللی مهران و تردد روزانه پنج هزار زائر با كمبود هتل و مهمتر از آن هتل های چند ستاره مواجه است.

سال گذشته که حماسه اربعین در مرز مهران رقم خورد، مسئولان حج و زیارت کشور قول ساخت یک هتل و حسینیه در شهر مهران را برای حل مشکلات اسکان زائران دادند و این طرحها نیز کلنگ زنی شد، کلنگ زنی که فقط تصاویر آن فعلا موجود است و خبری از پا گرفتن خود هتل نیست.

حال با گذشت ۱۰ ماه از زمان کلنگ زنی و در حالی که فرصت زیادی تا اربعین امسال باقی نیست متاسفانه فقط شاهد حرف و وعده های مسئولان سازمان حج و زیارت برای این پروژه هستیم و خبری از اجرا در عمل نیست.

روایت احداث هتل چهارستاره مهران را از روز کلنگ زنی بار دیگر مرور می کنیم تا به نکات قابل تاملی در این زمینه برسیم.

سه‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳؛ کلنگ زنی طرح هتل مهران و صحبتهای مسئولان

سعید اوحدی رئیس سازمان حجم و زیارت کشور در زمان کلنگ زنی پروژه طی سال گذشته اظهار داشت:ا عتبار این پروژه ۳۰۰ میلیارد ریال است که بخش خصوصی آن را انجام می دهد و ۲۰ درصد از آن توسط یک شرکت زیرمجموعه حج و زیارت انجام می شود.

سعید اوحدی با بیان اینکه تلاش می کنیم مرحله اول این پروژه برای اربعین سال آینده تکمیل و راه اندازی شود تلاش می کنیم مرحله اول این پروژه برای اربعین سال آینده تکمیل و راه اندازی شود ، یادآور شد: این هتل شامل اتاق های چهارنفره، لابی، رستوران، درمانگاه، فروشگاه و مراکز خدماتی است.

وی تصریح کرد: ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده برای احداث این هتل بین‌المللی در مرز مهران است که بخش خصوصی متولی آن خواهد بود.

در این مراسم همچنین عنوان شد: این هتل در چهار مرحله که هر مرحله به وسعت پنج هکتار است، احداث شده و در فاز اول پذیرای یک هزار و ۲۰۰ و در نهایت پذیرای پنج هزار نفر خواهد بود.

تیرماه ۹۴؛ کلنگ زنی هتلی که زمین نداشته است!

نزدیک به هفت ماهی از کلنگ زنی هتل مهران نگذشته بود و مردم منتظر اعلام پیشرفت فیزیکی کار بودند که سعید اوحدی رئیس سازمان حجم و زیارت در گفتگو با یکی برنامه های رسانه ملی عنوان کرد: هنوز زمین برای ساخت این هتل آماده نشده است.

وی بیان داشت: به دلیل اینکه زمین ساخت این هتل از اراضی کشاورزی است باید مراحل قانونی واگذاری خود را سپری کند.

تیرماه ۹۴؛ زمین برای هتل مشخص شد

به رغم این اظهارات مسئولان سازمان حج و زیارت تنها چند روز بعد مراد ناصری فرماندار مهران با رد مشکل زمین هتل در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در بحث ساخت هتل و حسینیه باید اعلام کنم که زمین برای ساخت این دو مرکز اقامتی از سوی فرمانداری مهران آماده شده ولی به رغم کلنگ زنی هنوز متولی و سرمایه گذار پای کار نیامده است.

وی ادامه داد: با تلاشهای مجموعه شهرداری و فرمانداری زمین برای ساخت حسینیه به میزان دو هزار و ۵۰۰ مترمربع آماده شده ولی حدود دو ماه است که سازمان حج و زیارت به عنوان متولی اصلی برای ساخت پای کار نیامده است.

ناصری اظهار داشت: مجموعه مسئولان شهرستان در بهترین نقطه شهر مهران برای ارائه زمین رایگان اقدام کرده اند و از هرگونه سرمایه گذاری در شهرستان به طوری جدی حمایت می کنیم.

شهریورماه ۹۴؛ آب و برق را تامین کنید تا هتل بسازیم

کشمکش میان مسئولان ملی و استانی در حالی ادامه داشت که هفته گذشته و طی سفر اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت برای تودبع و معارفه مدیر حج و زیارت استان ایلام اظهارات دیگری مطرح کرد.

وی در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: قصد داریم هتلی در شان زائر اباعبدالله الحسین(ع) در این شهرستان مرزی احداث كنیم و اكنون آمادگی كامل داریم در صورت تامین آب و برق كارگاهی آن، از همین فردا عملیات عملیات اجرایی هتل را آغاز می کنیم.

رئیس حج و زیارت در خصوص ایجاد حسینیه در مهران نیز گفت: زمین حسینیه نیز تنها یك ماه و نیم قبل تحویل ما داده شده و مطالعات ساخت و نقشه آن انجام گرفته كه به زودی کارهای اجرایی آن آغاز می شود.

۱۰ ماه است هنوز حرف و وعده و زمان گذشت

این اظهارات مسئولان در حالیست که تاکنون همه چیز در مورد این هتل چهار ستاره روی کاغذ و متن اخبار باقی مانده است، پروژه ای که دی ماه سال گذشته کلنگ زنی شده و قرار بوده فاز اول آن تا اربعین سال جاری یعنی تا سه ماه آینده به بهره برداری برسد.

روایت این پروژه در نوع خود جالب است، ابتدا پروژه ای را بدون حل مشکلات اولیه و تامین زمین کلنگ زنی می کنند و بعد از کلنگ زنی و کش و قوسهای فراوان زمین رایگان در اختیار سازمان حج و زیارت گذاشته می شود، ولی آش همان است و کاسه هم همان تا همچنان این ذهن مردم درگیر این سوال باشد که چرا اکنون با وجود رفع مشکلات پروژه اجرایی نمی شود.

به نظر می رسد حالا نوبت بهانه آب و برق مسئولان سازمان حج و زیارت برای ساخت هتل است تا چندماهی نیز هتل مهران درگیر این ماجرا باشد، در حالی که پروژه ای به این مهمی برای مرز مهران نباید پس از ۱۰ ماه هنوز تکلیف ساخت آن مشخص نباشد.

شهرستان مرزی مهران در اربعین سال گذشته میزبان میلیون ها زائر بود و مردم با مشکلات کمبود مکان برای اسکان مواجه بودند، و حالا پروژه ای به این مهمی دست به دست می شود و هر روز با بهانه تراشی های مختلف از ساخت آن سر باز زده می شود.

به نظر می رسد ساخت این هتل بین مسئولان شهرستان و حج و زیارت پاس داده می شود ولی آنچه مشخص است فرصتها خیلی زود سپری شده و در حالیکه اربعین در راه است همپنان نه خبری از هتل است و نه حسینیه.

حال سوال اینجاست در ایام اربعین و دیگر روزهای سال مشکل اسکان زائرانی که قصد سفر به عتبات عالیات دارند و قطعا ممکن است با توجه به ازدحام جمعیت چند روز در مهران معطل شوند، چگونه حل خواهد شد؟ سوالی که مسئولان باید پاسخ آن را به افکار عمومی بدهند.