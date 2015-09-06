خبرگزاری مهر - گروه استانها: امروز راهها بهعنوان زیربنای توسعه هر منطقه شناخته میشوند و هر منطقه از وجود راه استاندارد برخوردار باشد به طور قطع راه توسعه نیز هموارتر میشود.
استان محروم ایلام که عقبماندگی زیادی در بخش های مختلف دارد، امروزه از وجود راههای استاندارد که همان زیربنای اصلی توسعه استان است، بیبهره بوده و همین مسئله باعث شده توسعه در استانی مثل ایلام بهکندی صورت گیرد.
شاید این استان چوب کوهستانی بودنش را میخورد که هزینههای راهسازی را در مقایسه با مناطق دیگر دو برابر کرده، ولی بازهم این مسئله را نمیشود کتمان کرد که راههای استان به طور عمده باریک و کمعرض و متعلق به ۳۰ سال پیش هستند.
بهمرور زمان و با پیشرفت شهر و باز شدن مرز مهران، وجود شرکتهای مختلف نفتی و... میزان تردد در استان ایلام بیشتر شده است ولی در عوض سطح کیفیت راهها در همان کمعرضی و باریکی گذشته مانده و همین مسئله سالها است که ادامه دارد.
هرچند بهمرور زمان کارهایی نیز برای بهسازی و ایجاد جادههای جدید در استان انجام شده است ولی هماکنون جادهها همان جادههای قدیمی با عرض کم، پیچهای خطرناک و غیراستاندارد هستند و خبری از چهار بانده کردن و احداث بزرگراه، آزادراه و... در استان نیست.
امروز در استان ایلام بهواسطه ترددهای زیاد متأسفانه تصادفات نیز افزایش یافته، هرچند عامل انسانی گزینه اول در این بحث است ولی نباید از نقش عامل جاده در بخشی از تصادفات استان چشمپوشی کرد.
تقویت زیرساخت جادهای از آنجا در استان ایلام اهمیت پیدا میکند که سال گذشته در این استان ۵۵۰ هزارنفری، یکمیلیون و ۵۵۰ هزار زائر از مرز مهران فقط در طول یک هفته تردد کردند که جادههای استان پاسخگوی این حجم زائر نبود و زائران ساعتها در جادههای استان در ترافیک بودند.
طول راههای استان ایلام با مساحت آن مطابقت دارد
به سراغ مسئول مستقیم در حوزه راههای استان ایلام یعنی مدیرکل راه و شهرسازی رفتیم تا جویای وضعیت راههای استان شده و اینکه آیا واقعاً راههای استان متناسب با حجم کنونی تردد است یا خیر.
سید کمالالدین میر جعفریان مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر میگوید: در حال حاضر سه هزار و ۲۱۴ کیلومتر راه در استان ایلام وجود دارد که از این میزان ۶۴ کیلومتر بزرگراه، ۶۳۲ کیلومتر راه اصلی،۷۴۳ کیلومتر راه فرعی و یک هزار و ۶۴۷ کیلومتر راه روستایی است.
وی ادامه میدهد درمجموع ۱.۴۹ درصد از راههای کل کشور در استان ایلام واقعشده است که اگر با مساحت استان که ۱.۲ درصد از مساحت کل کشور مقایسه کنیم، آمار طول راهها با مساحت قابلقبول است.
میر جعفریان میافزاید: اما آنچه در استان ایلام اهمیت دارد بحث کیفیت راههای استان است که این بخش نیازمند توجه در برنامههای توسعهای استان است و این حرف به معنای این است که خدمات ارائهشده در راهها متناسب با حجم تردد نیست.
وی اضافه میکند: هماکنون ۶۵۴ کیلومتر از راههای شریانی و ترانزیتی کشور در استان ایلام واقع شده است که این میزان معادل ۱.۸ درصد کل راههای شریانی کشور بوده و با آمار مطابقت دارد.
وی ادامه میدهد آنچه هماکنون در مورد وضعیت راههای استان میتوان گفت اینکه با توجه به افزایش ترافیک در جادهها، کیفیت خدمات افزایش پیدا نکرده و نیاز است در این بخش در برنامههای کلان استان برنامهریزی شود.
وی میگوید: باید ظرفیت جادههای استان ایلام ازجمله با چهار بانده کردن افزایش یابد و شاهد افزایش کیفیت جادهها متناسب با حجم ترافیک باشیم.
لزوم مشارکت وزارت نفت و سازمان حج و زیارت در بحث جادهسازی
وی میافزاید: در حال حاضر وجود مرز مهران و چاههای نفت در استان ایلام باعث افزایش حجم تردد در جادههای استان ایلام شده لذا دستگاههای اجرایی دیگر مثل وزارت نفت و سازمان حج و زیارت برای جادهسازی در استان با توجه به محدودیتهای مالی باید مشارکت کنند.
وی بیان داشت: زیرساختهای استان ایلام برای تردد روزانه پنج هزار زائر باید بیشتر شود که البته این مهم نیازمند مشارکت دیگر دستگاههای اجرایی است.
روزانه هشت هزار وسیله نقلیه از مسیر مهران ایلام و بالعکس رفتوآمد دارند
رئیس پلیسراه استان ایلام نیز در ارتباط با وضعیت راههای استان و نقش آن در تصادفات در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: طبق بررسیهای بهعملآمده روزانه هشت هزار وسیله نقلیه در محور ارتباطی ایلام به مهران و برعکس تردد دارند.
سرهنگ محسن ناصری ادامه میدهد: این در حالی است که این محور در بسیاری نقاط کمعرض بوده و ظرفیت این حجم تردد را ندارد و شاهد وقوع تصادفات زیادی در این محور هستیم.
وی میافزاید: هماکنون محور ارتباطی ایلام به مهران حادثهخیزترین محور ارتباطی استان ایلام است و هنوز بسیاری از مشکلات بهرغم کارهای انجامشده همچنان باقی است.
وی ادامه میدهد: در سال جاری میزان تصادفات منجر به فوت در استان ایلام ۱۵ درصد افزایشیافته استدر سال جاری میزان تصادفات منجر به فوت در استان ایلام ۱۵ درصد افزایشیافته است.
وجود جادههای استاندارد وقتی در استان ایلام بیشتر اهمیت پیدا میکند که نگاهی به آمار تصادفات در استان ایلام بیندازیم که متاسفانه از روند افزایش برخوردار بوده است.
در همین ارتباط رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام هم در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: در سال گذشته ۷۳۳ مورد مأموریت برای تصادفات شهری از طریق فوریتهای پزشکی صورت گرفته که در این تصادفات ۷۶۳ نفر مصدوم و ۱۹ نفر فوتشده است.
علی دلپیشه اضافه میکند: سال گذشته ۸۵۲ مورد مأموریت فوریتهای پزشکی در بحث تصادفات جادهای در استان وجود داشته که ۸۷۷ نفر مصدوم و ۴۷ نفر فوتی بر جای گذاشته است.
وی در مورد آمار سال جاری نیز چنین اعلام کرد: در سهماهه سال جاری در تصادفات شهری ۱۴۱ مأموریت انجامشده که ۱۶۲ نفر مصدوم نیز وجود داشته است.
دلپیشه عنوان کرد: در بحث تصادفات جادهای نیز طی سهماهه نخست سال جاری ۲۰۱ مأموریت انجامشده که ۲۶۷ نفر مصدوم و پنج نفر فوتی بر جای گذاشته است.
وی میگوید: در سهماهه دوم سال جاری نیز تصادفات رشد داشته و همین چند وقت اخیر شاهد فوت سه نفر در یک حادثه و چهار نفر در حادثه دیگر بودیم.
اکثر راههای استان مشخصات راه فرعی دارند
شاپور پولادی معاون عمرانی استانداری ایلام هم در این زمینه به خبرنگار مهر میگوید: راههای استان ایلام از یک عقبماندگی تاریخی برخوردار هستند که باعث شده اکثر محورهای ارتباطی استان مشخصات فنی راه فرعی را داشته باشند.
وی ادامه میدهد: باید راههای استان ایلام با توجه به افزایش ترافیک در محورها ارتقا پیدا کند که البته به دلیل اینکه برای هر کیلومتر راهسازی در استان ایلام دو و نیم میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در یک بازه زمانی کوتاه این مشکل حل نمیشود.
پولادی میافزاید: هماکنون مسیر ایلام به مهران یکی از جادههای پرترافیک استان است که بخشی از این محور یعنی از صالحآباد به مهران دارای مشخصات فنی راه فرعی است که باید به راه اصلی ارتقا پیدا کند.
وی اضافه میکند: هماکنون ارتقا راههای استان ایلام در بخش از محورها انجامشده و بخش مهمی نیز از پروژهها ازجمله در همین محور ایلام به مهران در حال اجرایی شدن است.
پولادی با اشاره به اینکه در سال جاری میزان تصادفات منجر به فوت در استان ایلام ۱۵ درصد افزایشیافته است، می گوید: در حال حاضر پروژههای مختلفی برای بهسازی و حذف نقاط حادثهخیز استان در حال انجام است.
بزرگراه کربلا مشکلات را حل میکند
وی میگوید: علاوه بر پروژههای مختلف راهسازی، یک کار اساسی در استان ایلام شکلگرفته و آنهم تصویب بزرگراه کربلا از مسیر کرمانشاه - ایلام - مهران است.
پولادی میافزاید: این پروژه هماکنون در بخشهای مختلفی در حال اجراست که سال آینده ردیف اعتباری این پروژه نیز ملی میشود و پروژه شتاب بیشتری میگیرد.
وی ادامه میدهد: این پروژه اگر به سرانجام برسد بخش مهمی از ارتقای محورهای استان ایلام ازجمله در مسیر ایلام به مهران انجام میشود.
بهطورکلی میتوان گفت در استان ایلام با توجه به وجود مرز مهران و جادههای کمعرض بهخصوص محور ایلام به مهران باید اقدامات اساسی انجام شود.
هرچند هماکنون در ۱۸ نقطه از محور ارتباطی ایلام به مهران کار بهسازی در حال انجام است ولی با تزریق اعتبار به پروژهها باید روند کار تسریع یابد.
بهطورقطع وجود جادههای استاندارد در استان ایلام علاوه برافزایش کیفی جادهها، باعث کاهش تصادفات در محورهای ارتباطی استان خواهد شد.
خبرنگار: رمضان نوری
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