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۲ آبان ۱۳۹۴، ۸:۳۴

با حضور جامعه ورزشی؛

تجمع بزرگ عزاداران حسینی درسرسرای امام خمینی(ره)کرمانشاه برگزارشد

تجمع بزرگ عزاداران حسینی درسرسرای امام خمینی(ره)کرمانشاه برگزارشد

کرمانشاه- اجتماع بزرگ ورزشکاران و جوانان عزادار اباعبدالله الحسین(ع) در شب عاشورای حسینی و در سرسرای امام خمینی(ره) کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع عظیم ورزشکاران و جوانان عزادار و دوستدار اباعبدالله الحسین(ع) در شب عاشورای حسینی و در مجموعه ورزشی حضرت امام خمینی(ره) کرمانشاه برگزار شد.

اقشار مختلف پس از قرائت زیارت عاشورا و استماع سخنرانی حجت‌الاسلام مستشاری نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها، در عزای شهادت قمر بنی هاشم(ع) به سوگ نشستند.

این مراسم با حضور مسئولان، ورزشکاران، اعضای سازمان‌های مردم نهاد، هیئات مذهبی، پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان و مردم مشتاق و دل سوخته اهل بیت(ع) برگزار شد.

حضور چشمگیر و گسترده مردم عزادار و به ویژه جوانان ورزشکار  در این تجمع تجلی عظمت مراسم عزای حسینی بود.

در شب عاشورای حسینی، سالن ۶ هزار نفری امام خمینی(ره) کرمانشاه میزبان دلدادگان و عشاق اباعبدالله الحسین(ع) بود.

کد مطلب 2948736

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