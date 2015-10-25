به گزارش خبرنگار مهر یک ماه پس از آغاز مسابقه سوم کتابخوانی «کتاب و زندگی» با محوریت خوانش کتاب «دختر شینا» نوشته بهناز ضرابی زاده، تاکنون ۷۰ هزار جلد کتاب در قالب این مسابقه در سراسر کشور توزیع شده است.

بر این اساس پس از توزیع چاپ نخست از نسخه ارزان شده این کتاب با شمارگان ۵۰ هزار نسخه و استقبال از آن در بازار، سری دوم آن در ۵۰ هزار نسخه زیر چاپ رفت که تاکنون ۲۰ هزار نسخه از چاپ دوم هم در کتابفروشی‌ها و مراکز فرهنگی سراسر کشور توزیع شده است.

این تعداد به همراه ۳۵ هزار نسخه منتشر شده قبل از آغاز این مسابقه، مجموع نسخه‌های توزیع شده از این کتاب را به ۱۰۵ هزار نسخه رسانده است.

سومین مسابقه کتابخوانی «کتاب و زندگی» با محوریت خوانش کتاب «دختر شینا» از شهریور ماه امسال به مدت ۴ ماه از سوی مجمع ناشران انقلاب اسلامی و با همکاری انتشارات سوره مهر در دست برگزاری قرار گرفته است.

«دختر شینا» خاطرات قدم‌خیر محمدی، همسر سردار شهید حاج‌ ستار ابراهیمی است که توسط بهناز ضرابی‌زاده نگارش شده و به‌همت انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

این کتاب روایت زندگی یک همسر شهید و مشکلاتی‌ست که او در مواجه با جنگ با آن روبرو بوده است. این کتاب یکی از هزاران ناگفته‌های همسران شهدا از روزهای انقلاب و جنگ تحمیلی در شهرستان‌هاست.

در آذر ماه ۱۳۹۲، رهبر معظم انقلاب اسلامی این کتاب را با دقت خوانده و در دیداری با نویسنده فرمودند که کتاب خوبی است و نویسنده به جزییات توجه بسیاری کرده و داستان زیبایی دارد.

سوره مهر نسخه جدید این کتاب را برای شرکت در این مسابقه با قیمت ۷۵۰۰ تومان منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.