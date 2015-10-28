برترین گلزن تاریخ فوتبال زنان کفش ها را آویخت

به گزارش خبرگزاری مهر، وامبک ۳۵ ساله برترین گلزن تاریخ فوتبال زنان به شمار می آید.

وامبک به طور رسمی در تاریخ ۱۴ دسامبر و در بازی با چین در نیو اورلئان از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد.

این بازیکن ملی پوش آمریکایی که ۱۴ سال پیش بازی های ملی خود را آغاز کرد تا به حال موفق شده در ۲۵۲ بازی ملی ۱۸۴ گل به ثمر برساند. وی دو طلای المپیک در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲ در کارنامه دارد ضمن اینکه با این تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۱۵ زنان هم شده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده، گفت: سوال خوبی پرسیدید. فکر می کنم تمام تلاش خود را کرده ام.