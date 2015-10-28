به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «نفس مسموم» شامل واکاوی جنایات جنگی شیمیایی، به قلم مهدی نیرومنش به تازگی توسط انتشارات سروش منتشر و وارد کتابفروشی ها شده است.

از جنگ جهانی دوم تاکنون قریب به ۲۰۰ جنگ در جهان رخ داده است. براساس محاسبه کارشناسان سازمان ملل متحد، اجرای یک تک با جنگ افزارهای معمولی در وسعت یک کیلومتر مربع ۳۱۰۰۰ دلار، با سلاح اتمی ۸۰۰ دلار و با سلاح های شیمیایی ۶۰۰ دلار هزینه دارد. اقتصاد جنگ از یک سو، و سهولت اختفا و انکار استفاده از سلاح های شیمیایی از سوی دیگر، در کنار بی اخلاقی فراگیر موجب شده است قدرت هایی هم که به انواع سلاح های پیشرفته آتشین و سلاح های هسته ای نسل جدید با اورانیوم ضعیف شده مجهز هستند، هنوز دست از پژوهش و تولید انواع سلاح های شیمیایی و میکربی برندارند.

«نفس مسموم» واکاوی جنایت جنگی منحصر به فردی است که در تاریخ جنگ های جهان نیز بی سابقه است. نگارنده کتاب با سابقه ۱۸ ساله در ساخت مستندهای پژوهشی تصویری درباره این موضوع، حاصل خوانده ها، دیده ها، شنیده ها و یافته های خود در سفر به کشورهای آلمان، اتریش، بلژیک، هلند و فرانسه و ملاقات با مصدومان شیمیایی جنگ عراق علیه ایران و پزشکان درمانگر آنان، و سم شناسان و کارشناسان سازمان منع سلاح های شیمیایی و میکربی و اربابان رسانه در غرب را برای آگاهی تک تک ایرانیان میهن دوست و پایمرد آورده است، به این امید که به تلاش متفکران و مسئولان برای دستیابی به جهانی عاری از سلاح شیمیایی کمک کند.

این کتاب با ۲۱۲ صفحه مصور، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر شده است.