رضایت زائران اربعین تیری بر قلب دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی عصر امروز پنجشنبه در دیدار با مقامات و مسئولان کشور عراق با ابراز خرسندی از حضور در جمع خادمان زائران اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: شما خوبان این دوران هستید که برای سازماندهی زائران و خدمترسانی به آنان برگزیده شدهاید و این انتخاب نشان از جایگاه والای شما در دستگاه سیدالشهدا (ع) دارد.
وی افزود: خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) سعادتی عظیم است و ما معتقدیم حضرت بقیهالله الاعظم (عج) خود هدایتگر این مراسم باشکوه است و امروز کنگره عظیم جهان اسلام در این منطقه شکل گرفته است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: اگر این توفیق نصیب کسی شود دیگر نیاز به هماهنگیهای مرسوم نیست چرا که خود حضرت سیدالشهدا (ع) است که همه امور را هماهنگ میکند.
سردار رضایی ادامه داد: انشاءالله این روابط بسیار خوب اسلامی و اربعینی در طول سال استمرار داشته باشد و خداوند این مأموریت بزرگ را برای شما بهعنوان یک وظیفه ویژه قرار داده است.
وی خطاب به مقامات عراقی گفت: آرزو میکنیم این مأموریت عظیم را در عراق، مرزها، کربلا و نجف به سلامت و بدون هیچ حادثهای به پایان برسانید و پس از روز اربعین، کارنامه درخشان شما به مهر تأیید حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) مزین شود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: رضایتی که در چهره و نگاههای زائران هنگام بازگشت دیده میشود، گویای همه چیز است. جسم آنان خسته اما روحشان تازه و سرشار از شور حسینی بود و این چهره رضایتمند، کارنامه شما و همه خدمتگزاران حضرت اباعبدالله الحسین است.
وی با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان اسلام عنوان کرد: این اقدام ارزشمند تیری بر چشم و قلب دشمنان اسلام است. امروز صبح یکی از مقرها را با موشک هدف قرار دادند چرا که عملکرد درخشان شما برای آنان قابل تحمل نیست.
سردار رضایی با استناد به رهنمودهای امامین انقلاب تأکید کرد: هر کجا مشاهده کردید دشمن در برابر شما میتازد، بدانید آن عملکرد درست است و امروز آنان ناظر و خوشحال از عظمت این مراسم هستند.
وی در پایان از تمامی کسانی که در تسهیل تردد زائران اربعین حسینی نقش داشتهاند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.
نظر شما