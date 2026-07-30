به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی عصر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرز چذابه با اشاره به تغییر کارکرد این منطقه از میدان نبرد دوران دفاع مقدس به مسیر معنوی تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: اینجا مکان مقدسی است که روزگاری شاهد تبادل آتش و خمپاره بود اما امروز به برکت خون شهدای هشت سال دفاع مقدس، محل تبادل عشق و محبت زائران اباعبدالله الحسین (ع) شده است.

وی افزود: آن روزها شعار «کربلا کربلا ما داریم می‌آییم» سر داده می‌شد و امروز این شعار در مسیر شلمچه و چذابه به عینیت رسیده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: ایران اسلامی امروز به عنوان ام‌القرای جهان اسلام می‌درخشد و عظمت این جایگاه را در استقبال و بدرقه باشکوه ملت عراق از پیکر مطهر امام قائد شهیدمان به‌خوبی مشاهده کردیم.

سردار رضایی با اشاره به تعامل سازنده با مسئولان عراقی در مرزهای شلمچه و چذابه تصریح کرد: خوشبختانه فرماندهان انتظامی و مرزبانی کشورمان از مدیران موفق و باتجربه‌ای هستند که همه پیش‌بینی‌های لازم برای تسهیل تردد زائران از ابتدای حرکت تا زمان بازگشت به منزل را انجام داده‌اند و رضایت بالای زائران هنگام بازگشت، ثمره همین ارتباط معنوی و دیپلماسی مرزی مؤثر میان دو کشور است.

وی در ادامه با ارائه توصیه‌هایی به زائران حسینی گفت: از زائران عزیز می‌خواهیم زمان ورود، خروج و مدت اقامت خود در کشور عراق را به‌دقت مدیریت کنند و ضمن سیراب شدن از عشق امام حسین (ع)، در محدوده زمانی مشخص به کشور بازگردند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بیان کرد: زائران همچنین باید نسبت به تذکرات و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه ویژه داشته باشند چرا که سخت‌ترین لحظه برای ما زمانی است که خبر تصادف یک زائر را بشنویم.

سردار رضایی در پایان با تأکید بر امنیت پایدار در مسیرهای تردد اظهار کرد: الحمدلله با وجود همه توطئه‌های دشمن خبیث، امنیت مثال‌زدنی در مرزها حاکم است و حملات دشمن هیچ خللی در عزم و شادابی زائران و مأموران انتظامی ایجاد نکرده است.