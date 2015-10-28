هشدار شاهزادگان و علمای سعودی به سلمان؛ یا «محمد» یا «پادشاهی»!

به گزارش خبرنگار مهر، اختلافات سیاسی در هیئت حاکمه عربستان تا جایی بالا گرفته که اکثریت اعضای هیات علمای دربار سعودی نیز مخالف استمرار حضور «ملک سلمان» در قدرت (با شرایط فعلی) هستند.

شکست رژیم سعودی در سوریه و عراق، صرف هزینه های هنگفت سعودی ها در حمایت از گروه های تروریستی و تکفیری، شکست همه جانبه ریاض در تجاوز به یمن، وقوع فاجعه منا و اثبات ناتوانی این رژیم در تامین امنیت مناسک حج و در نهایت صدور حکم اعدام «شیخ باقر النمر» که اجرای آن مترادف با متلاشی شدن نظام سیاسی حاکم بر ریاض خواهد بود، جملگی منجر به بروز وحشت و ناآرامی در درون دربار و خشم شاهزادگان سعودی نسبت به ادامه هدایت سکان کشتی طوفان زده آنها توسط ملک سلمان و فرزندش شده است.

در این باره و طبق اطلاعات منابع آگاه امنیتی در منطقه، شاهزادگان سعودی و به خصوص علمای ناراضی طی روزهای اخیر به صورت صریح و مستقیم با ملک سلمان بابت آنچه هم اکنون در دربار رخ می دهد اتمام حجت کرده و خواستار برکناری «محمد بن سلمان» از مسند وزارت دفاع و جانشینی ولیعهد شده اند.

بنابر این گزارش، برخی علمای درباری و افراد تعیین کننده در تعیین و استمرار قدرت پادشاه به ملک سلمان هشدار داده اند که تنها در صورت کنار گذاشتن محمد بن سلمان از قدرت می تواند کماکان به عنوان پادشاه به قدرت خود ادامه دهد!

به عبارت بهتر؛ هیات علمای دربار سعودی و چهره های پشت پرده تاثیرگذار بر معادلات قدرت در ریاض برای نخستین بار و با صراحتی علنی ملک سلمان را نسبت به برکناری از قدرت تهدید کرده اند.

با این حال اندک طرفداران ملک سلمان معتقدند وی باید با اختیارات پادشاهی خود در مقابل خواسته علمای درباری و دیگر شاهزادگان ناراضی مقاومت کند زیرا کنار گذاشتن محمد بن سلمان از قدرت، عملا قدرت مانور ملک سلمان را نیز در حد یک پادشاه تشریفاتی تنزل خواهد داد.

لازم به ذکر است که هم اکنون بسیاری از اقدامات و تصمیم گیری های پادشاه سعودی توسط فرزندش محمد بن سلمان اتخاذ می شود.

چنانچه منابع آگاه تاکید کرده اند، هم اکنون ملک سلمان در دو راهی سختی قرار گرفته و ناچار است میان بقای خود یا فرزندش در قدرت یک گزینه را انتخاب کند. در غیر این صورت، ملک سلمان با حفظ وضعیت موجود مجوز لازم را برای شاهزادگان و علمای درباری مخالف برای تقابل بیشتر با خود و در نهایت برکناری از قدرت صادر می کند!