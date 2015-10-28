باشگاه خبرنگاران نوشت: جنگندههای برتر هوایی دنیا بر پایه مشخصاتی همچون جنگ افزار، سرعت، قدرت مانور و فن آوری انتخاب میشوند و نقش بسیار مهمی در برتری در میدانهای نبرد دارند. این گزارش ابر جنگنده قدرتمند و ویرانگر دنیا را معرفی میکند که دارای توانمندی نظامی بیشتری نسبت به رقبای خود هستند.
ابرجنگندههای برتر جهان
بی-۲ اسپیریت (آمریکا)
بی-۲ اسپیریت ( B-۲ Spirit، بهمعنای شبح)، نام بمبافکن رادارگریز چندمنظوره شرکت نورتروپ گرومن با کمک شرکت بوئینگ است که توانایی پرتاب جنگافزارهای هستهای و متعارف را دارد. این هواپیما قابلیت حمل هشتاد بمب هوشمند ۲۳۰ کیلوگرمی JDAM با سیستم جیپیاس یا ۱۶ بمب هستهای ۱۱۰۰ کیلوگرمی کلاس D۸۳ را دارد.
B-۲ با سوخت گیری اولیه بیش از ۱۱ هزار کیلومتر را طی میکند و اگر سوختگیری هوایی کند، میتواند به هر نقطه در کره زمین سر بزند. این بمب افکن در ارتفاع ۵۰۰۰۰ پایی به دور از چشم رادارهای دشمن میتواند بمبهای زیادی را رها کند.
پروژه تولید بمبافکن بی۲ در دوران حکومت کارتر آغاز شد. این بمب افکن همچنان گرانقیمتترین هواپیمایی است که تا حالا ساخته شده و هزینه تولید هر فروند آن بر اساس قیمتهای سال ۱۹۹۷ حدود ۷۳۷ میلیون دلار بود. هزینه فروش با توجه به قیمت قطعات یدکی، تجهیزات، و پشتیبانی نرمافزاری در سال ۱۹۹۷ به ۹۲۹ میلیون دلار میرسید. در صورتی که هزینهٔ کل پروژه تولید این بمبافکن شامل تحقیقات، پیشرفت، مهندسی و آزمایشها هم منظور شود، هر فروند از این هواپیما با بهایی معادل ۲٫۱ میلیارد دلار ساخته شده و هزینه کل پروژه بر اساس دلار سال ۱۹۹۷ معادل ۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار است.
هزینههای عملیاتی و سرمایهای بسیاری بالای این هواپیما موجب شد که پروژه بی۲ در کنگره آمریکا و ستاد مشترک وزارت دفاع بسیار بحثانگیز باشد. در ابتدا سفارش تولید ۱۳۲ فروند از این بمبافکن به نورتروپ داده شده بود، اما پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی نیاز به این هواپیما را که برای نفوذ به فضای هوایی شوروی و بمباران مراکز حساس آن طراح شده بود، به شدت کاهش داد و در نهایت تنها ۲۱ فروند از این بمبافکن تولید شد. سانحه سال ۲۰۰۸ یکی از آنها را نابود کرد و ۲۰ فروند دیگر همچنان در خدمت نیروی هوایی ارتش قرار دارند. ارتش آمریکا نخستین بار از این بمبافکن در سال ۱۹۹۹ در جنگ کوزوو استفاده کرد و سپس در جنگ افغانستان، جنگ عراق و جنگ ۲۰۱۱ لیبی نیز از آنها بهره برد. این هواپیما در مقایسه با دیگر بمب افکنهای عمده آمریکایی مانند بی ۵۲ و بی ۱ بی، قابلیت انعطافپذیری بسیاری را با خود به همراه دارد و قابلترین گونه در میان بمب افکنهای سرنشین دار است.
مهمترین ویژگی این بمب افکن، مخفی بودن آن از دید رادار است که توانایی بی نظیری در انهدام ارزشمندترین پایگاههای دشمن حتی در قلب پدافندهای هوایی بسیار سنگین به این هواپیمای بمب افکن میدهد. این ویژگیها، تماماً موجب شدهاند که بی ۲ به عنوان تنها بمب افکن رادار گریز قرن بیست و یکم شناخته شود. ویژگیهای پنهان کاری، آیرودینامیکی و توانایی حمل مقدار زیادی تسلیحات، این بمب افکن را از سایر بمب افکنهای موجود در خدمت متمایز و جدا میسازد. بدین وسیله، این هواپیما قادر است به دور از ترس از شناسایی به وسیله رادار دشمن، در ارتفاعات بالا به عملیات و تجسس پرداخته و آزادی عمل فوقالعادهای نیز داشته باشد.
بمب افکن B-۲ اسپیریت با قیمت تقریبی ۲ میلیارد دلار آمریکا با احتساب هزینههای پروژه تولید این هواپیما هم اکنون به عنوان گرانقیمتترین هواپیمای جهان شناخته میشود. این قیمت برابر با قیمت یک کشتی جنگی بزرگ آمریکایی است.
اف-۲۲ (آمریکا)
اف-۲۲ رپتور هواپیمای جنگنده نسل پنجم ساخت شرکتهای لاکهید و بوئینگ است که از فناوری رادارگریزی (Stealth) استفاده میکند. ایالات متحده تنها کشوری است که دارای این هواپیما است. در اصل اف-۲۲ به عنوان یک جنگنده برای برتری هوایی طراحی شده بود، اما دارای قابلیتهای اضافی است که شامل حمله به زمین، جنگ الکترونیکی و اطلاعات سیگنال میباشد. لاکهید مارتین پیمانکار اصلی طرح است و تولید بیشتر بدنهٔ هواپیما، سیستمهای سلاح و مونتاژ نهایی اف-۲۲ را به عهده دارد. برنامه بوئینگ شامل بال، بدنه، ادغام آویونیک، و تمامی سیستم آموزش خلبان و نگهداری سیستم است. بهای هر فروند اف-۲۲، ۱۴۰ میلیون دلار برآورد شده است.
چنگدو جی ۱۰ (چین)
جنگنده J-۱۰ اولین جنگنده چینی توسعه یافته است که از لحاظ عملکرد و قابلیت شبیه هواپیماهای جنگی غربی است. این هواپیما به منظور مقابله با خطر هواپیماهای شوروی از جمله میگ ۲۹ و سوخو ۲۷ ساخته شد. این هواپیما در ابتدا به گونهای طراحی شده بود که در جنگهای هوایی برتری داشته باشد، اما با سقوط شوری و تغییر نیازهای کشور چین، به یک جنگنده چندکاره تبدیل شد. این هواپیما شباهتهای بسیاری به جنگندههای آمریکایی دارد و از تکنولوژی قابل توجهی بهره میگیرد. قیمت این هواپیما در حال حاضر در حدود ۲۷ میلیون دلار است.
اف-۱۵ ایگل (آمریکا)
اف-۱۵ ایگل (عقاب) جنگنده آمریکایی است که برای برتری هوائی به سفارش دولت آمریکا (برای نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا و گارد ملی هوائی) طراحی و ساخته شدهاست. این هواپیما را شرکت مکدانل-داگلاس که اکنون بخشی از شرکت بوئینگ است میساخت. اف-۱۵ جنگنده اصلی آمریکا برای مراقبت از مرزهای هوائی این کشور است. استفاده از دو موتور قدرتمند توربوفن با قدرت ۲۹۰۰۰ پوند کشش (۱۳۱۵۴) در ثبت اوج گیری و شتاب و دارا بودن یک سازه هوایی قوی که حاصل هزاران ساعت مطالعه و بررسیهای و انجام آزمایشها تونل باد بوده و نیز استفاده از سطوح فرامین پروازی قوی که قابلیت پرواز را در این هواپیما خارق العاده ساخته است؛ همچنین استفاده از سامانهٔ هوایی دیجیتال و نصب یک رادار با برد بلند حدود۱۰۰مایل (۱۶۰کیلومتر) در اف-۱۵و به کار گیری آخرین نوع رادار برد متوسط و استفاده از موشکهای هوا به هوای اسپارو و برد بلند حرارتی سایدوایندر و مجهز شدن این جنگنده به توپ سرعت بالا، از آن یک عقاب با سرعت بالا ساختهاست. بهای هر فروند۲۹/۹ میلیون دلار است.
ساب ۳۹ گریپن (سوئد)
ساب گرپین (گریفین) یک هواپیماهای جنگی چند منظوره بسیار سبک وزن و با طراحی نسل چهارم است. این جنگنده با استفاده از آخرین فنآوری تجهیز شده و میتواند ماموریتهای مختلف، مانند دفاع هوایی، رهگیری، و حمله زمینی و شناسایی را انجام دهد. این جنگنده با توجه به طرح آیرودینامیکی پیشرفته خود برای مبارزه نزدیک بسیار سریع است. ادعا شده است که گرپین دارای پایینترین هزینههای عملیاتی نسبت به هر جنگنده دیگر است. این هواپیما هسته اصلی نیروی هوایی سوئد در قرن ۲۱ را تشکیل میدهد. این هواپیما به کشورهای جمهوری چک، مجارستان، آفریقای جنوبی، تایلند و انگلستان صادر میشود. قیمت هر یک از این هواپیماها در حدود ۴۰ میلیون دلار است.
اف-۱۶ فالکون (آمریکا)
جنگنده F-۱۶ جایگزین ارزانتر و سبکتر F-۱۵ بود. بر خلاف F-۱۵ که به طور کلی یک جنگنده برتری هوایی است، F-۱۶ چند منظوره است و قادر به حمله به اهداف هوایی و زمینی است. F-۱۶ از جمله جنگندههایی است که به تعداد زیاد تولید و در درگیری های متعددی شرکت داشته است. این هواپیما به طور گستردهای صادر و در حال حاضر در ۲۶ کشور در سراسر جهان عملیاتی است. این هواپیما کوچک است، اما قدرت مانور بسیار بالایی دارد. F-۱۶ دارای یک حباب شیشهای است که در طول نبرد هوایی برای دید خلبان بسیار عالی است. F-۱۶ هنوز هم در خدمت نیروی هوایی ایالات متحده است و تا ۲۰۲۵ عملیاتی باقی خواهد ماند و پس از آن توسط هواپیماهای جدید F-۳۵-II جایگزین خواهد شد. قیمت هر یک از این هواپیماها در حدود ۱۴ میلیون دلار است.
اف/ای-۱۸ (آمریکا)
-مک دانل داگلاس اف/ای-۱۸ هورنت (به انگلیسی: McDonnell Douglas F/A-۱۸ Hornet) جت جنگنده چندمنظوره فراصوت دوموتوره و تک سرنشینهای است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ بر اساس جنگنده آزمایشی و ای اف-۱۷ توسط شرکت مکدانل داگلاس و نورتروپ برای استفاده در نیروی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا طراحی شد. این هواپیما هم توانایی نبردهای هوایی و هم قابلیت حمله به اهداف سطحی را دارد و مهمترین ماموریتهایی که برای آن تعریف شده شامل دفاع هوایی از ناوگانهای دریایی، اسکورت جنگندههای دیگر، سرکوب پدافند هوایی دشمن، حملات ضربتی و بمباران اهداف زمینی و دریایی، ماموریتهای برتری هوایی، رهگیری جنگندهها و بمبافکنها و موشکهای دشمن، پشتیبانی نزدیک هوایی، و شناسایی هوایی میشود. اف-۱۸ برای انجام ماموریت شبانهروزی در هر نوع شرایط آبوهوایی طراحی شده و قابلیت سوختگیری در هوا و فرود و پرواز از ناوهای هواپیمابر را دارد. بهای هر فروند بیش از۶۰ میلیون دلار است.
سوخو–۲۷ (روسیه)
سوخو سو–۲۷ (به روسی: Сухой Су-۲۷) جت جنگنده دوموتوره سنگین و دوربرد برتری هوایی است که در دوران اتحاد جماهیر شوروی توسط دفتر طراحی سوخو طراحی و ساخته شدهاست. این جنگنده در سازمان ناتو با نام «فلانکر» شناخته میشود.این جنگنده، در اصل برای ایجاد توان مقابلهٔ نیروی هوایی اتحاد شوروی در برابر نسل جدید جنگندههای آمریکایی به خصوص اف-۱۵ ساخته شد. سوخوی۲۷ دارای برد پروازی استثنایی، قابلیت حمل مهمات بالا و چابکی فوق العادهاست. جنگندهٔ سوخوی۲۷ اغلب در نقش «ماموریتهای برتری هوایی» به کار گرفته میشود، اما قادر است در اغلب ماموریتهای رزمی دیگر نیز شرکت کند.جنگندهٔ سوخوی۲۷، حاصل یک مناقصهٔ انجام شده جهت تولید جنگنده بین شرکتهای میکویان گورویچ و سوخو در دهه ۱۹۷۰ و ماحاصل این مناقصه، منجر به تولید سوخوی ۲۷ و میگ ۲۹ شدهاست که ظاهری شبیه به هم دارند.قیمت هر فروند ۳۵ میلیون دلار است.
میگ ۳۱ (روسیه)
جنگندههای MiG-۳۱ به عنوان بخشی از یک برنامه کلی برای دفاع هوایی از شوروی در پاسخ به تهدید ناتو ساخته شد.این جنگنده صرفاً برای نبرد هوایی ساخته شده است و یکی از قدرتمندترین هواپیماها در این نوع است. این هواپیما قادر به رهگیری همزمان ۲۴ هدف و درگیری با ۸ هدف است و از جمله میتواند با موشک کروز نیز مقابله کند. همچنین این جنگنده قادر است هواپیماهای دیگر را در فاصله ۲۸۰ کیلومتری منهدم کند. این هواپیما جزو سریعترین جنگندههای جهان میباشد. مدل جدیدتر این هواپیما MiG-۳۱BM است که تولید آن در سال ۲۰۱۰ شروع شد قیمت این هواپیما در حدود ۵۷ میلیون دلار است.
سوخو ۳۵ (روسیه)
سوخو ۳۵ یک جنگنده چند کاره و مدل توسعه یافته سوخو ۲۷ است. سوخو ۳۵ یک جنگنده نسل چهارم است که در درجه اول برای برتری هوایی ساخته شده است با این حال دارای قابلیت ثانویه حمله هوا به زمین است. این هواپیما میتواند مقدار زیادی مهمات حمل میکند. این هواپیما موتورهای بزرگ و قدرتمندی دارد که به آن اجازه میدهد بدون استفاده از پس سوز به سرعتهای مافوق صوت دست یابد. قیمت هر یک از این جنگندهها ۴۰ تا ۶۵ میلیون دلار است.
داسو رافائل (فرانسه)
رافائل در خدمت نیروی هوایی و نیروی دریایی فرانسه است. این جنگنده چند کاره مجهز به آخرین سیستمهای هوایی است و هم در جنگ هوایی و هم در جنگ هوا به زمین بسیار قدرتمند است. این هواپیما تاحدودی رادارگریز و بسیار مانور پذیر است. رافائل می تواند ۴۰ هدف را رهگیری نماید و با چهار هدف درگیر شود. این جنگنده بدنه نیروی هوایی فرانسه در قرن ۲۱ را تشکیل میدهد و به نوعی شبیه F-۱۶ آمریکا است. قیمت هر یک از این هواپیماها در حدود ۱۰۱ میلیون دلار است.
یوروفایتر تایفون (اتحادیه اروپا)
در سال ۱۹۸۶ کنسرسیومی به منظور توسعه یک هواپیمای جنگی چند کاره متشکل از کشورهای اروپایی آلمان، ایتالیا، انگلستان و بعدها اسپانیا تشکیل شد. هدف اصلی از ساخت این هواپیما طراحی یک جنگنده با خصوصیت برتری هوایی بود و قابلیت ثانویه آن نیز توانایی در جنگ هوا به زمین بود. این هواپیما حامل موشکهای پیشرفته اروپایی است. برخی کارشناسان نظامی عقیده دارند که این هواپیما تنها به اندازه نصف F۲۲ رپتور قدرت دارد اما قدرت بیشتری نسبت به F-۱۵، رافائل، سوخو و بسیاری دیگر از جنگندهها دارد. یوروفایتر تایفون سنگ بنای قدرت هوایی اروپا در قرن ۲۱ را تشکیل میدهد. قیمت این هواپیما در حدود ۸۰ میلیون دلار است.
سوپر هورنت (آمریکا)
سوپر هورنت موثرترین جنگنده نیروی دریایی ایالات متحده و یک جنگنده چند کاره است. اصلیترین قابلیت این هواپیما این است که به سادگی در ناوهای هواپیمابر مستقر میشود و میتواند هر دو اهداف سطحی و هوایی را مورد حمله قرار دهد. سوپر هورنت به عنوان جنگنده اصلی در خدمت نیروی هوایی استرالیا نیز قرار دارد. سوپر هورنت با موتورهای جدیدی مجهز شده است و جایگاه حمل سلاحهای اضافی در اختیار دارد که میتواند موشکهای بیشتری را حمل کند. از جمله توانمندیهای این هواپیما رادارهای بسیار قدرتمند، سیستم رهگیری قوی و توانایی حمل سلاحها و مهمات پیشرفته به میزان زیاد است. قیمت هر یک از این جنگندهها در حدد ۶۷ میلیون دلار است.
اف-۲۲ رپتور (آمریکا)
جنگنده F-۲۲ رپتور را باید فرمانروای تمامی جنگندهها دانست. این هواپیما که توسط شرکت لاکهید مارتین ساخته شده است، تقریباً به صورت کامل رادار گریز است و بنابراین آن را هواپیمای نامرئی مینامند. این هواپیما پیشرفتهترین و گرانترین جنگنده تولید شده تا به امروز است. بسیاری از سنسورها و اطلاعات این هواپیما محرمانه باقی مانده است. این هواپیمای پیشرفته هرگز صادر نشده است و حتی متحدان ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو نیز به آن دسترسی ندارند. تا به امروز ۱۸۷ عدد از جنگندههای F-۲۲ رپتور ساخته شده است و بدنه اصلی نیروی هوایی آمریکا در سالهای آینده را تشکیل خواهد داد. این جنگنده ویژگیهای منحصر به فردی دارد. برای مثال در نبردهای هوایی قبل از اینکه هواپیمای دشمن بتواند آن را شناسایی کند، اقدام به شلیک میکند و بدون هیچگونه دردسری هرنوع جنگندهای را نابود میکند. قیمت هر یک از این هواپیماها در حدود ۱۵۰ میلیون دلار است.
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