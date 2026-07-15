به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی ظهر چهارشنبه در نشست شورای هیئات و مداحان بانوان شهرستان قزوین با اشاره به نقش بانوان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با حضور و نقش‌آفرینی گسترده بانوان به پیروزی رسید و امروز نیز بانوان از مهم‌ترین میدان‌داران و پیشگامان این انقلاب هستند.

وی با تأکید بر جایگاه محوری بانوان در هیئات مذهبی افزود: بانوان هیئتی از ارکان اصلی هیئات محسوب می‌شوند و با توجه به گستردگی و تنوع مخاطبان این مجموعه‌ها، ظرفیت ارزشمندی برای انجام فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و جهاد تبیین در اختیار دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین حوزه بانوان را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی کشور دانست و تصریح کرد: حوزه بانوان در اداره‌کل تبلیغات اسلامی از بخش‌های راهبردی این مجموعه است و باید با حمایت، توانمندسازی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.

وی بر لزوم توجه ویژه به تقویت شبکه بانوان فعال در هیئات مذهبی و بهره‌گیری از ظرفیت آنان در تبیین معارف دینی و گفتمان انقلاب اسلامی تأکید کرد.