خبرگزاری مهر- گروه هنر: مجتبی فرآورده نویسنده و کارگردان سینما با سلسله یادداشت هایی که از روز هفتم ذیحجه شروع شده و تا اربعین حسینی ادامه دارد، روزشمار وقایع کاروان حسینی در این ایام را روایت می‌کند و امروز شانزدهم محرم، چهلمین یادداشت وی را می‌خوانید:

شانزدهم محرم

«قافله سالار به شهادت رفته بود، و خدا زنده بود!

و سالار شهیدان ناظر!

و کاروان او در حرکت،

و این کاروان پیوسته در حرکت بود، و هرگز از حرکت باز نایستاد.

نه دیروز، نه امروز، نه فردا، و نه فرداهای دور.

پیوسته و آرام و روشنی بخش در حرکت بود.

حرکت، نه در سکوت،

حرکت، در خُروش و در جوشش نور.

رفت تا تار و پود این پرده های ضخیم فریب و نیرنگ اسلام دروغین را از هم بگسلد،

و در روزگاران قحطی دین محمّدی، آیین بدعتِ خودْ خلیفه‌پنداری را محو کند، و امامت را روحی دوباره بخشد، و اصالت های مرده را زنده کند،

و فریاد زند،

اَللهُ حَیُّ لاَ یَمُوتُ !

خدا زنده است و هرگز نمی میرد!

یُریدُونَ لِیُطْفِئوا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ. (۱)

می‏ خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند و حال آنكه خدا کامل کننده نور خویش است،

گرچه كافران را خوش نیاید.

و این رسالت بزرگ، بر عهدۀ یک زن بود،

و این کاروان پذیرای آن شیر زن.

زینب!

دختر علی و فاطمه.

و در آن شرایط، بجا بود سیدالساجدین ساکت باشد و زینب از جانب او علم‌داری کند.

و آن زن اولین کس بود که راه سرخ حسین را برای اَبد ترسیم می کرد،

و آن زن اولین کس بود که رسالت های خود را یک به یک آغاز می کرد،

و آن زن اولین کس بود که پیام رادمردان را به آن نامردمان می گفت،

و آن زن اولین کس بود که جوشش خون و فروغ نور حسین را اینگونه سُرود؛

الا ای اهل عالم،

نبرد، نبرد نور و ظلمت است.

الله، ولیّ کسانی است که ایمان آورده اند و آنان را از تاریکی ها به سوی نور می برد،

و شیطان، ولیّ کسانی است که کفر ورزیدند و آنان را از نور به سوی تاریکی ها می برد.

و محمّد، نه از جنس نور، که عین نور است.

و ابوسفیان، زاییدۀ ظلمت.

الا ای اهل عالم،

ابوسفیان، با رسول الله جنگید.

و رسول الله از ماست.

معاویه، با وصی او علی بن ابیطالب در ستیز بود.

و علی از ماست.

یزید، فرزند او حسین بن علی را به قتل رساند.

و حسین از ماست.

سُفیانی، با قائم ما مهدی موعود در جنگ است.

و مهدی از ماست.

الا ای اهل عالم،

آل رسول همان شجرۀ طیبه است با ریشه ای استوار و شاخساری در آسمان.

و سُفیانیان، از تبار شجرۀ خبیثه و بَرکَنده شده از زمین و بی قرار.

الا ای اهل عالم،

وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظیمٍ. (۲)

اسماعیل در ازای قربانی بزرگ رها گردید.

و محمّد به عهد خود وفا کرد.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ. (۳)

پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی كن‏.

و اینچنین بود که پیکر حسین در روز عاشور به خون غلتید،

و خون حسین جوشید و خُروشید و در تلاطم، نور شد،

شد مصباح الهدی، نور هدایت.

و کاروان او، شد سفینة النجاة.

الا ای اهل عالم،

در روز عاشور کربلا از خون حسین، خطی کشیده شد به گذشته و آیندۀ تاریخ،

یک سوی آن تا خلقت بشر،

آن سوی دگر، تا قیامت کبری.

و ارادۀ الهی بر این مقرر شد،

که به جوشش این خون، شجرۀ ملعونه که چو دیواری قطور ریشه دوانده بود،

و راه سعادت و رستگاری را که به روی بشر بسته بود،

به شراره های این خون فرو ریزد و امامت ادامه یابد،

تا نُه امام هدایتگر به سوی رَب، از نسل حسین پیاپی بیایند،

و مقدمات مُلک عظیم آل الله را پی ریزی کنند،

منتقم خون حسین، قائم آل محمّد ظهور کند،

و عالم را از ظلم و ستم و بیداد و طغیانگری بزداید،

تا مُلک عظیم آل الله را بر پا کند.

الا ای اهل عالم!

خون حسین برای همیشۀ تاریخ، فُرقان حق و باطل است.

جبهۀ حق و روشنایی و نور، نزد حسین و پیروان او.

حزب الله!

جبهۀ باطل و تاریکی و ظلمت، نزد ابوسفیان و پیروان او.

حزب الشیطان!»

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۱- سوره توبه . آیه ۳۲

-۲ سوره صافات . آیه ۱۰۷

-۳ سوره کوثر . آیه ۳