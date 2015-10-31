نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به ایام اربعین نزدیک میشویم و ستاد اربعین هنوز در استان بوشهر تشکیل نشده است که باید نسبت به تشکیل این ستاد اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه این ستاد در زمینه ساماندهی پیادهروی اربعین تصمیمگیری میکند، ادامه داد: ستاد اربعین در زمینه اعزام، اسکان و پذیرایی از زائران استان بوشهر به کربلا برنامهریزی و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر اضافه کرد: دبیری ستاد اربعین استان بر عهده استاندار است و ادارهکل حج و زیارت، سپاه امام صادق استان بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سازمان تبلیغات اسلامی استان و چند دستگاه اجرایی در این ستاد عضو هستند.
وی خواستار تشکیل هرچه سریعتر ستاد اربعین در استان بوشهر شد و بیان کرد: هیئتهای مذهبی و افرادی که علاقمند به حضور در پیادهروی اربعین و اعزام به کربلا هستند، با مراجعه به سامانه سماح سازمان حج و زیارت ثبتنام کنند.
نوشادی با اشاره به اینکه همه اعزامهای اربعین به کربلا در قالب ثبتنام در این سامانه صورت میگیرد، افزود: پس از طی مراحل ثبتنام، اقدامات لازم برای دستهبندی و گروهبندی زائران انجام خواهد شد و همه اطلاعات و نحوه اعزامها در اختیار زائران قرار میگیرد.
وی بیان کرد: همه افرادی که قصد زیارت اربعین دارند، باید گذرنامه داشته باشند و گذرنامه آنها نیز تا پایان سال ۹۴ اعتبار داشته باشد تا برای آنها روادید صادر شود.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر بیان کرد: با تلاش ستاد اربعین، در مرز شلمچه موکبهای عزاداری و اردوگاه اسکان و پذیرایی از زائران ایجاد میشود.
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