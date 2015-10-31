به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شریفی مدیر واحد تامین برنامه شبکه پنج سیما در تشریح سریال های نمایشی در نیمه دوم سال گفت: پخش سریال «دختر امپراطور» ۱۲ آبان به اتمام می رسد و پس از آن سریال «یادآوری» از شنبه ۱۶ آبان ماه پخش می شود. این سریال در ۳۲ قسمت ۴۵ دقیقه ای هر شب به جز جمعه ها ساعت ۱۹:۴۵ نمایش داده می شود و تکرار آن ساعت ۲۳ خواهد بود.

حجت قاسم زاده کارگردان و احمد زالی تهیه کننده «یادآوری» هستند و این سریال در شبکه آی فیلم تولید شده است.

فیلمنامه این مجموعه به قلم رویا غفاری به نگارش در آمده است و هنرمندانی همچون مسعود رایگان، امیر آقایی، رویا تیموریان، فرخ نعمتی، فرهاد قائمیان، مهران احمدی، سهیلا رضوی، پریوش نظریه، ثریا قاسمی، پرویز پورحسینی، امیرحسین مدرس، بهناز جعفری، بهرام ابراهیمی، مریم بوبانی و... در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

مدیر تامین برنامه شبکه پنج همچنین درباره خلاصه داستان آن توضیح داد: «یادآوری» داستان آدم‌ هایی است که فرصت دوباره زندگی به آنها داده شده است. می‌ میرند و باز می‌گردند...

«یادآوری» از داستان و داستانک‌ های متعددی تشکیل شده است که با هم پیوند دارند. این سریال داستان مرگ و زندگی است. داستان آدم‌ هایی که سرنوشت آنها را به هم پیوند می‌دهد تا به جستجوی رازهای مخفی بروند و رشته از هم گسیخته زندگی خود را دگر بار با نگاهی دیگر از نو ببافند...

«یادداشت های یک زن خانه دار» از نیمه دی ماه

شریفی در توضیحی درباره مجموعه دیگر شبکه «پنج» که بعد از «یادآوری» پخش می شود، گفت: «یادداشت های یک زن خانه دار» نیز به تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه و کارگردانی مسعود کرامتی از نیمه دی ماه از شبکه پنج پخش می شود. این مجموعه در ۴۵ قسمت ۳۵ دقیقه ای برای پخش هر شبی در نظر گرفته شده است.

مدیر واحد تامین برنامه شبکه پنج سیما اضافه کرد: امیرعباس پیام، حامد افضلی، رویا خسرو نجدی، سولماز مرتضی وند، پریناز لطف الهی، نسیم عرب امیری نویسندگان قسمت های مختلف این مجموعه هستند.

شریفی درباره خلاصه داستان این مجموعه گفت: «یادداشت های یک زن خانه دار» ساختاری اپیزودیک دارد که موضوع اصلی آن استفاده از برخوردهای صحیح زندگی در مسایل روزمره است. داستان این سریال درباره یک زن خانه دار به نام شیوا است که روانشناسی خوانده و به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای تأسیس کلینیک با استفاده از مهارت هایش تصمیم می گیرد، یک سایت برای خود راه اندازی کند. او اتفاقات زندگی روزمره خودش و اطرافیانش را در آن می نویسد و این تجربیات را با خوانندگان وبلاگش که در مورد نوشته های او نظر می دهند، در میان می گذارد.

«شاید برای شما هم اتفاق بیفتد»

مدیر تامین برنامه شبکه پنج سیما در پایان گفت: شبکه پنج سیما جمعه شب ها قسمت های جدید از مجموعه «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد» را در جدول پخش برنامه های خود برای مخاطبان جانمایی کرده است. قسمت های جدید این مجموعه ساعت ۲۳ پخش و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۶ است.