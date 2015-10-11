مهدی روشن روان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سریال هایی که قرار است در آینده از این شبکه به پخش برسد، گفت: هم اکنون سریال «دختر امپراطور» از این شبکه پخش می شود که تا آذر ماه ادامه دارد و تنها در ایام عزاداری های ماه ماه محرم قرار است یک سریال تامینی در چند قسمت روی آنتن برود.

وی ادامه داد: سریال «یادداشت‌های یک زن خانه دار» به کارگردانی مسعود کرامتی و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه نیز برای پخش آذرماه در نظر گرفته شده است.

روشن روان با اشاره به رویکرد اقتصادی شبکه پنج سیما و تولید مجموعه های تلویزیونی با این مضمون بیان کرد: هر شبکه ای رویکردی دارد و شبکه پنج هم شبکه اقتصاد است اما منظور این نیست هر اثری که در این شبکه تولید می شود باید به اقتصاد بپردازد بلکه اقتصاد به عنوان پس زمینه ای از کار قرار می گیرد.

مدیرگروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما درباره سریال های در دست تولید این شبکه نیز عنوان کرد: مجموعه «در جستجوی آرامش» هم اکنون توسط تیمی از نویسندگان به نگارش درمی‌آید که نیلوفر محلوجیان سرپرستی این تیم را بر عهده دارد و علی آشتیانی پور نیز تهیه کننده آن است. این سریال قرار است تا یکی یا دو ماه دیگر کلید بخورد.

وی همچنین با اشاره به اثر دیگری که قرار است در این شبکه به تولید برسد، یادآور شد: احسان عبدی پور کارگردان سینما نیز کاری را برای ساخت در این شبکه دارد که اکنون در مرحله نگارش است. این اثر «گرانباری» نام دارد و اکنون توسط تیمی از نویسندگان در حال آماده شدن است.

روشن روان با اشاره به خلاصه داستان «گرانباری» توضیح داد: فیلمنامه «گرانباری» درباره دانشجوهای خارجی است که برای تحصیل به ایران می آیند. معمولا در این سال ها بیشتر در فیلم و سریال ها ب موضوع مهاجرت ایرانی ها توجه شده است و این سریال قرار است با این ایده به بعد دیگری از مهاجرت بپردازد و دانشجویان خارجی را که به ایران می آیند دستمایه قرار می دهد. از طرف دیگر با پرداخت به این موضوع به جذابیت های ایران و همچنین به فرهنگ بومی و مکان های دیدنی کشور می پردازیم.

مدیرگروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما در پایان درباره زمان تولید این اثر اظهار کرد: نگارش این اثر تا اسفندماه ادامه دارد چون عبدی پور روی فیلمنامه حساسیت ویژه ای دارد و بعد از آن پیش‌تولید را شروع می کنیم.