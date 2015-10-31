هشدار دیوان کیفری بین المللی درباره وخامت اوضاع فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «فاتو بنسودا» دادستان کل دیوان کیفری بین المللی، نسبت به وخامت اوضاع در اراضی فلسطین به طوری که مشمول جرایم و بررسی توسط دیوان بین المللی کیفری قرار گیرد هشدار داد.

این دادستان با اشاره به خشونت و جنایات رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان بیان داشت: دیوان کیفری بین المللی این موضوع که حوادث اخیر فلسطین جزء مصادیق جرایم مشمول بررسی دادگاه جنایی بین المللی قرار می گیرد یا خیر را بررسی خواهد کرد.

بنسودا در بیانیه مطبوعاتی که پس از دیدار با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین صادر شد، تصریح کرد: دفتر دادستانی به ثبت هر گونه خشونت یا تحریک به آن در آینده ادامه خواهد داد.

وی همچنین افزود: هر شخصی با هرگونه وابستگی، اگر مرتکب جنایاتی شود که در حوزه قضایی این دیوان قرار می گیرد، یا دستور این گونه جنایت ها را داده و یا برای ارتکاب آن اقدام به تحریک و تشویق کند، در سطح ملی و یا در دیوان بین المللی کیفری تحت تعقیب و پیگیری قرار می گیرد.

روز گذشته نیز، «ریاض المالکی» وزیر امور خارجه فلسطین، یادداشتی را در رابطه با جرایم رژیم صهیونیستی در فلسطین، به دادستان کل دیوان بین المللی کیفری تقدیم کرده است.

پیش از این نیز، این دیوان بنا به درخواست فلسطین، تحقیقات اولیه ای را در رابطه با موضوع شهرک سازی و جرایم جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه سال گذشته آغاز کرده بود.

گفتنی است از حدود دو ماه پیش که رژیم صهیونیستی بارها به مسجد الاقصی یورش برد و اقدام به ضرب، جرح و بازداشت فلسطینیان کرد، اوضاع امنیتی فلسطین متشنج شد و با آغاز عملیات شهادت طلبانه شهروندان فلسطینی در اعتراض به این جنایت ها و هتک حرمت ها اوضاع امنیتی فلسطین وخیم تر شد، به گونه ای که فلسطینیان از آن، با انتفاضه سوم یاد می کنند.