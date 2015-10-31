به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از آلبوم های «دلبر طناز» با صدای سینا سرلک و «زنجیر گیسو» به آهنگسازی سیاوش آریامنش و صدای ابراهیم یوسفی نژاد یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه در محل «مکتب تهران» با حضور تعدادی از هنرمندان برگزار می‌شود.

سیاوش آریامنش یکی از شاگردان فرامرز پایور است که در سنتورنوازی پیرو شیوه پایور و در آهنگسازی پیرو حسین دهلوی است.

مینا افتاده، سوسن اصلانی، پیمان آذرمینا، سیامک بنایی، عباس رضییی و رضا مهدوی مهمانان ویژه این مراسم رونمایی هستند.

مراسم رونمایی این دو آلبوم موسیقایی یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ساعت ۱۸:۳۰ در مکتب تهران واقع در خیابان آبان جنوبی (دکترعضدی)، کوی کیهان، شماره هشت برگزار می شود.