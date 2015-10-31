به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تفاهم نامه ای مبنی بر مرمت، بازسازی، بهسازی و بهره برداری تعدادی از بناهای تاریخی با همکاری شهرداری کرمان با حضور معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی کشور، مدیر کل میراث فرهنگی و شهردار کرمان امضاء شد.

وی با اشاره به منافع و اثرات مثبت امضای تفاهم‌های مختلف بین دستگاه‌های مرتبط با میراث فرهنگی گفت: بیش از امضای مجموعه تفاهم نامه‌ها، پیگیری و اجرای مفاد آن‌ها مهم و ضروری است.

وفایی با اشاره به اینکه در راستای اجرایی شدن این تفاهم نامه کارشناسان مربوطه میراث فرهنگی و شهرداری کرمان معرفی شدند، افزود: صاحبنظران و کارشناسان هر دو حوزه باید در جلسات مشترکی حضور داشته باشند و در رابطه با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها به وحدت نظر برسند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به خانه یزدان پناه، پور ثانی، رستم فرخزاد، دانشگر، فروزنده، الهامی، نیک‌اندیش و دانایی را از جمله بناهای تاریخی دانست که باید مرمت و سپس واگذار شوند، اشاره و تصریح کرد: اینگونه همکاری‌های مشترک ضمن توسعه صنعت گردشگری، زمینه‌های توسعه و رونق اقتصاد استان را نیز فراهم خواهند کرد.