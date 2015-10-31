حمله هوایی ترکیه به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام بلندپایه دولت ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت: جنگنده های ترکیه امروز مواضع داعش در سوریه را مورد هدف قرار دادند.

این در حالی است که جنگنده های آمریکایی نیز در پایگاه ترکیه آماده پشتیبانی از جنگنده های ارتش این کشور در سوریه بودند.

به گزارش مهر، ترکیه پس از آن که پایگاه هوایی اینجرلیک را در اختیار جنگنده های ائتلاف ضد داعش گذاشت، اعلام کرد که قصد دارد از این پس نقش فعال تری را علیه داعش ایفا کند.

ترکیه طی چهار سال گذشته مرزهای خود را به روی تروریست ها برای ورود به سوریه باز گذاشته است.