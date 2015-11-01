خبرگزاری مهر-گروه استانها: سیل که طی چند روز اخیر در استان ایلام خبرساز شده بود و خسارتهای فراوانی در حوزه زیرساختهای شهری ایلام بر جای گذاشت، متأسفانه دیگر شهرستانهای استان را نیز بینصیب نگذاشت.
سیل در شهرستان آبدانان که در جنوب استان ایلام قرار دارد خسارتهای فراوانی در بخشهای مختلف کشاورزی، عشایری و زیرساختهای شهری بر جای گذاشته است.
آبدانان فراموش نشود
رضا داربیان یکی از شهروندان آبدانانی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه سیل در ایلام خسارتهای فراوانی بهجای گذاشته است از مسئولان کشوری و دولت تدبیر و امید انتظار داریم که نسبت به برقراری زندگی عادی مردم و جبران خسارتهای وارده تدابیر لازم را بیندیشند و شهرستانهایی همچون آبدانان را که دچار خسارت شدهاند را فراموش نکنند و در بحث تخصیص اعتبارات، شهرهای خسارتدیده را نیز در نظر بگیرند تا خسارتهای وارده در شهرستانها نیز جبران شود.
۵۰ میلیارد ریال برآورد اولیه خسارت سیل در شهرستان آبدانان
فرماندار آبدانان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای بیسابقه باران طی چند روز گذشته در شهرستان آبدانان و خسارتهای وارده بر زیرساختهای شهر و عشایری این شهرستان، گفت: در برآوردهای اولیهای که توسط دستگاهها و ادارات دولتی شهرستان انجامشده، حداقل ۵۰ میلیارد ریال به زیرساختهای آب، برق، مخابرات، راههای عشایری و اراضی کشاورزی، ادوات و ایستگاههای پمپاژ آب کشاورزی و محصولات کشتشده در این شهرستان خسارت واردشده است.
مجید عسگری در ادامه با اشاره به اینکه بارش باران و آبگرفتگی معابر در شهرستان آبدانان خوشبختانه مصدومی نداشته است، افزود: بارش سیلآسای باران در استان ایلام به زیرساختهای شهری و روستایی و جادههای بین عشایری آبدانان نیز خسارتهای بالایی وارد کرده که نیاز است دولت و سازمان مدیریت بحران به خسارتهای سیل در این شهرستان نیز توجه کنند.
از بین رفتن ۶۵ تن محصولات زراعی و باغی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان درباره خسارتهای بارش باران در روزهای گذشته در این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: بر اساس برآورد اولیهای که توسط کارشناسان بخشهای کشاورزی انجامشده، تاکنون بیش از ۶۵ تن از محصولات زراعی و باغی شهرستان آبدانان خسارت ۸۰ درصدی دیدهاند که غیرقابل عرضه به بازار مصرف هستند.
عباس پیری بیان کرد: ۲۵ هکتار از اراضی زیر کشت برنج، کنجد، سبزی و صیفیجات با مجموع تولید ۴۵ تن و ارزش اقتصادی ۶۰۰ میلیون ریال، خسارت ۷۵درصدی دیدهاند که نیاز است میزان ضرر زارعان این شهرستان در اسرع وقت پرداخت شود.
وی تصریح کرد: ۲۰ هکتار از باغهای زیتون با ۲۰ تن محصول باغی و ارزش ۴۰۰ میلیون ریال، بیش از ۸۰ درصد خسارتدیدهاند.
این مسئول همچنین عنوان کرد: جاده بین مزارع سه بخش مرکزی، سراب باغ و مورموری خسارت ۵۰ درصدی دیده که یک میلیارد و صد میلیون ریال برای بهسازی این راهها نیاز است.
پیری تصریح کرد: میزان دو کیلومتر از خطوط منابع آبی بخش کشاورزی از بین رفته که برای احداث این خطوط، یک میلیارد ریال و برای بهسازی ساختمان و تأسیسات کشاورزی سه بخش شهرستان که ۴۰ درصد خسارتدیدهاند، مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است.
تلف شد ۵۴ رأس دام در مناطق عشایری
مدیر امور عشایری شهرستان آبدانان نیز به خبرنگار مهر گفت: مطابق بررسی دقیق کارشناس این اداره از عشایر شهرستان آبدانان، تعداد ۵۴ رأس از دامهای عشایر این شهرستان براثر بارش باران و سیل تلفشدهاند.
قدرت نادی به خبرنگار مهر گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، تعداد ۶۰ تخته چادر و ۱۵ سیاهچادر از عشایر شهرستان را سیلاب برده و ۲۲۰ کیلومتر از جادههای بین عشایری این شهرستان بهطور ۱۰۰ درصد از بین رفته است که برای جبران خسارت عشایر این شهرستان، مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است.
وی اضافه کرد: بیشترین خسارت باران به جادههای عشایری در مناطق عشایری بانگنبد، دهبنه، گرازان، قده، دینار کوه و قدرتی واردشده که نیاز است مدیریت بحران کشور برای بهسازی این راهها نیز اهتمام بورزد.
ابنیه تاریخی آبدانان آسیب دیدند
مجید اولاد رئیس میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شهرستان آبدانان به خبرنگار مهر گفت: براثر بارش شدید باران طی روزهای گذشته، سه ابنیه تاریخی قلعه باستانی هزار در، پشت قلعه و بقعه پیرمحمد(ع) دچار آسیب شده و بیش از ۲۰ درصد خسارت دیدند.
وی افزود: برای ترمیم جاده دسترسی دریاچه دوقلوی سیاه گاو، ترمیم بقعه پیرمحمد(ع) در جابر انصار و قلعههای باستانی هزار در و پشت قلعه، بیش از ۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
آب، برق و مخابرات هم دچار خسارت شدند
نادر نصیری مسئول امور آبفای شهری آبدانان گفت: بندهای انحرافی و کانالهای آب در شهرستان آبدانان در اثر بارش باران دچار خسارت شده که برای تعمیر بند انحرافی و کانال میری آبدانان، بند انحرافی مولاب در بخش گرمسیری کلات مورموری و کانال هفتچشمه و سایر زیرساختها و تأسیسات اعتباری بالغبر ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال نیاز است.
مسعود کاکا مسئول توزیع برق آبدانان با اشاره به خسارتهای باران و رعدوبرق به زیرساختهای برق در این شهرستان، گفت: تعدادی از تیرهای برق، تجهیزات و امکانات این اداره و ترانس برق براثر رعدوبرق و بارش باران از بین رفته و یا آسیبدیدهاند که برای تعمیر و نصب تجهیزات شبکه توزیع برق در شهرستان، ۲۰۰ میلیون ریال نیاز است.
عباس نوری مسئول مخابرات شهرستان آبدانان نیز گفت: حوضچههای سطح شهر، فیبر سراب، تیرهای مخابراتی در شهر آبدانان و کابلها و تأسیسات فنی در سه بخش مرکزی، سراب باغ و مورموری و روستاهای تابعه خسارتدیدهاند.
بارش ۱۵۳ میلیمتری باران در آبدانان
محمد لطفی مسئول اداره هواشناسی آبدانان در گفتگو با مهر گفت: در چند روز گذشته، ۱۵۳ میلیمتر باران در شهرستان آبدانان داشتیم که در مقایسه با سالهای گذشته بیسابقه بوده است.
وی هشدار داد: با توجه به نقشههای ماهوارهای، سامانه بارشی دیگری از روز دوشنبه از منطقه عبور میکند که با توجه بارشهای رگباری این سامانه و احتمال آبگرفتگی معابر، مسئولان و نیروهای امدادی تدابیر لازم را بیندیشند.
شهرستان ۵۰ هزارنفری آبدانان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری مرکز استان ایلام قرار دارد.
خبرنگار: وحید حاجیان
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