به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت صبح جمعه در فرودگاه شهدای ایلام اظهار داشت: همراه با دستیار ارشد رئیس جمهور برای بازدید از مناطق سیل زده و شرکت در جلسه مدیریت بحران برای اطلاع از آخرین وضعیت امدادرسانی به مردم به این استان سفر کردیم.

وی بیان داشت: دولت مصمم است مشکلات و خسارت های وارد شده به مردم ایلام و شهر را جبران کند که در این راستا تیم های کارشناسی و فنی دولت طی روزهای آینده برای بررسی خسارت های سیل به استان سفر می کنند.

نوبخت با اشاره به اینکه قطعا بازسازی و حل مشکلات مردم و شهر در اولویت کار دولت قرار می گیرد، بیان داشت: از همین امروز برای جبران خسارت ها و حل مشکلات برنامه ریزی می کنیم.

وی افزود: رئیس جمهور از همان ساعت اولیه سیل در استان ایلام پیگیر مسائل و مشکلات بودند و دستور پیگیری حل مشکلات در کمترین زمان ممکن را صادر کرده اند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حسین فریدون دستیار ارشد رئیس جمهور صبح امروز از طریق فرودگاه شهدا، وارد استان ایلام شده اند.

روز پنجشنبه، بارش شدید بارش موجب آبگرفتگی شدید و سیل در ایلام شد که این مسئله علاوه بر اینکه زندگی عادی مردم را مختل کرد منجر به کشته شدن سه نفر از اهالی استان نیز شد.

سیلاب در برخی مناطق شهری ایلام وارد منازل مردم شده و موجب تخریب معابر و خیابان ها، واژگونی چند دستگاه خودرو و بروز مشکلاتی برای مردم شد.