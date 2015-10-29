سیل مزارع و پل های ارتباطی سیروان را تخریب کرد

مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش کم سابقه باران در این شهرستان باعث قطعی برق، تخریب مزارع و پلهای ارتباطی بین روستایی شده است، گفت: بیشتر مسیرهای ارتباطی روستایی حوزه مرکزی شهرستان سیروان تخریب شده است.

وی اظهار داشت: در پی بارش های اخیر تعدادی از دام های دامداران این منطقه نیز تلف شده است.

بارش شدید باران که از بامداد دیروز در استان ایلام شروع شده است رکورد ۲۶۰ میلی متری را در شهرستان ایلام ثبت کرده است.

تداوم بارش های شديد باران در استان ايلام

بارش های کم سابقه باران تا روز شنبه در استان ایلام ادامه دارد و وقوع سیل مجدد در مناطق مختلف استان دور از انتظار نیست.

شهر ایلام با ۲۶۰ میلیمتر و شهرستان ایوان با ۱۸۸ میلیمتر بارش بیشترین بارش را در استان ایلام داشته است.

شهرستانهای لومار با ۱۴۸ میلیمتر، سرابله با ۱۴۱ میلیمتر، آبدانان با ۹۰ میلیمتر، دره شهر با ۴۸ میلیمتر، دهلران با ۴۰ و مهران با ۳۵ میلیمتر شاهد بارش باران در دو روز گذشته بودند.

در همین حال مدیریت بحران استانداری ایلام از قطعی آب و برق و اینترنت و تلفن همراه در برخی مناطق استان ایلام خبر داد.

در پی بارش باران های سیل آسای دو روز گذشته تمامی پروازهای فرودگاه ایلام لغو شد. فعالیت مراکز آموزشی و ادارات استان ایلام نیز امروز بر اثر بارش باران تعطیل شد.