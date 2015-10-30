بارش ۱۳۰ میلیمتری باران در آبدانان/ حمله گرگ به عشایر دینارکوه

مسئول اداره هواشناسی شهرستان آبدانان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: بارش ۱۳۰ میلیمتری باران در ۷۲ ساعت گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۶۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

محمد لطفی افزود: در سال زراعی گذشته به دلیل خشکسالی، در مجموع میزان ۳۶۰ میلیمتر باران در شهرستان آبدانان بارید اما در سه روز گذشته، شاهد بارش یک سوم باران سال زراعی گذشته بوده‌ایم که در وضعیت بلند مدت در سال زراعی جدید، سال پربارانی را پیش بینی می‌کنیم.

وی تصریح کرد: این سامانه بارشی تا بعد از ظهر شنبه ادامه خواهد داشت و از اواخر روز شنبه شاهد ورود سامانه جدید بارشی در شهرستان خواهیم بود.

لطفی با بیان اینکه این بارش ها به صورت رگباری است، اظهار کرد: با ورود امواج بارش‌زا به شهرستان، احتمال وجود آب‌گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها دور از انتظار نیست که مردم از حضور غیر ضرور در بیرون از خانه پرهیز کنند.

تلف شدن ۱۰۰ رأس دام عشایر بر اثر بارش باران

مدیر امور عشایری شهرستان آبدانان گفت: در اثر بارش های سیل‌آسای باران در استان ایلام و شهرستان آبدانان و در برآورد خسارت‌های اولیه این بارش‌ها به عشایر این شهرستان، تاکنون تعداد ۱۰۰ رأس از دام‌های عشایر شهرستان آبدانان بر اثر بارش‌ باران و سیل تلف شده است.

قدرت نادی به خبرنگار مهر گفت: همچنین بر اساس گزارش‌های رسیده و در برآورد خسارت‌های اولیه، تعداد ۶۰ تخته چادر و ۱۵ سیاه چادر از عشایر شهرستان را سیلاب برده و از بین رفته است.

وی با اشاره به خسارت‌های وارده باران به عشایر آبدانان، افزود: حدود ۲۰۰ کیلومتر از جاده‌های بین عشایری شهرستان آبدانان به طور ۱۰۰ درصد تخریب شده که نیاز به تعمیر، بهسازی و بازسازی دارد.

نادی اظهار کرد: بیشترین خسارت باران به جاده‌های عشایری در مناطق عشایری بان‌گنبد، دهبنه، گرازان، قده، دینارکوه و قدرتی وارد شده است که نیاز است مدیریت بحران کشور نیز به بهسازی این راه‌ها نیز اهتمام بورزد.

حمله گرگ به عشایر آبدانان

مدیر امور عشایری شهرستان آبدانان از حمله گرگ به دام‌های یکی از عشایر منطقه دینارکوه خبر داد و گفت: به دلیل بارش باران و کاهش دمای هوا در منطقه و افزایش میزان مه در مناطق عشایری، روز گذشته دام‌های یکی از عشایر منطقه دینارکوه طعمه گرگ شد و ۷ رأس دام وی کشته شد.

نادی بیان کرد: حدود ساعت ۵ صبح روز گذشته، گرگ به دام‌های یکی از عشایر منطقه دینارکوه آبدانان حمله کرده و ۷ رأس از دام‌های وی را کشته است.

وی گفت: شهرستان آبدانان دارای یک چهارم جمعیت دامی استان ایلام، معادل ۴۲۰ هزار رأس دام سبک می‌باشد که دو هزار خانوار این شهرستان در قالب عشایر سیار و نیمه سیار امرار معاش می‌کنند.

نهادهای خدمات رسان آبدانان در حالت آماده باش

مجید عسگری فرماندار آبدانان به خبرنگار مهر گفت: به دنبال بارش‌ باران در چند روز گذشته در شهرستان و احتمال آب‌گرفتگی معابر و حوادث غیرمترقبه، مجموعه اداری شهرستان، ستاد بحران، تمامی ادارات خدمات رسان اعم از شهرداری، هلال احمر، نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان آبدانان در حالت آماده باش کامل هستند.

وی همچنین با اشاره به وقوع سیل در شهر ایلام و خسارت‌های زیاد آن، افزود: مجموعه اداری شهرستان آبدانان در صورت نیاز مرکز استان، آمادگی ارسال امکانات اداری به منطقه سیل زده شهر ایلام را دارد.

شهرستان ۵ هزار نفری آبدانان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری مرکز استان ایلام قرار دارد.

خبرنگار: وحید حاجیان