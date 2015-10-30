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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۹

مدیر کل هواشناسی استان ایلام خبر داد:

ثبت رکورد ۳۲۴ میلی متر باران طی ۷۲ ساعت در استان ایلام

ثبت رکورد ۳۲۴ میلی متر باران طی ۷۲ ساعت در استان ایلام

ایلام-مدیر کل هواشناسی استان ایلام از ثبت رکورد ۳۲۴ میلی متر باران طی ۷۲ ساعت در استان ایلام خبر داد.

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش های ثبت شده در نقاط مختلف استان ایلام طی سالهای اخیر بی سابقه بوده و رکوردهای جالب توجهی در استان ثبت شده است.

وی بیان داشت: در شهر ایلام ۳۲۴ میلی متر بارندگی طی ۷۲ ساعت داشته ایم که در سالهای اخیر بی سابقه بوده است.

شیخ الملوکی عنوان کرد: در مامی شهرستانهای استان ایلام شاهد بارندگی بی سابقه بوده ایم به طوری که در شهرستان ملکشاهی ۲۴۵ ، ایوان ۲۲۹ ، لومار ۲۰۷ ، سرابله ۲۰۳ ، آبدانان ۱۰۹ ، دره شهر ۶۸ و دهلران و مهران ۵۹ میلی متر باران ثبت شده است.

وی بیان داشت: طی امروز و فردا سامانه بارشی از استان خارج می شود.

بارش باران سنگین در ایلام طی ۱۰۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و متاسفانه تاکنون سیل در استان ایلام، سه کشته و یک مفقود بر جای گذاشته است.

کد مطلب 2953249

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