نخستین سند جامع پدافند زیستی کشور در کرمانشاه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پدافندغیرعامل نخستین سندزیستی پدافند غیرعامل کشور در استان کرمانشاه و با حضور استاندار کرمانشاه به عنوان فرمانده پدافند غیرعامل استان، مدیرکل پدافند غیرعامل استان و جمعی از مسئولان استانی رونمایی شد.

این سند طی بیش از ۵۰ جلسه کارشناسی در حوزه پدافند زیستی تدوین شده و هم اکنون رونمایی شد.

استان کرمانشاه اولین استان در کشور است که به صورت پایلوت این سند را تدوین کرده و پس از آن به عنوان الگوی سایر استان‌ها قرار می گیرد.

در قالب این سند راهکارهای مقابله با تمام تهدیدات زیستی استان در حوزه های زیستی اعم از کشاورزی، بهداشتی، محیط زیست و... دیده شده است.