«جواهری گنبد» نماینده زاهدان را شکست داد/ درخشش «رسول آقچه لی»

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته سوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور، شامگاه امروز (چهارشنبه) تیم جواهری گنبد در سالن المپیک این شهرستان و در حضور بیش از دوهزار تماشاگر، میزبان تیم قعرجدولی گوهرکویر زاهدان بود که در سه سِت پیاپی مقابل مهمانش به پیروزی رسید.

تیم جواهری گنبد که با سرمربیگری عظیم جزیده و ترکیب اولیه اسماعیل مسافر، یوسف توینقلی، سخی عیدی، متین تکاور، وفا زیتونلی، رسول آقچه لی و حمید محمدآلق (لیبرو) پای به میدان گذاشته بود، آغازی طوفانی در ست اول داشت و با درخشش «رسول آقچه لی» بازیکن گنبدی و ۱۷ ساله تیم های ملی نوجوانان و جوانان، چهار بر صفر از مهمانش پیش افتاد تا اصغر نائینی سرمربی گوهرکویر درخواست وقت استراحت کند.

برتری گنبدی ها در این ست ادامه داشت و آنها ۱۱ بر پنج پیش افتادند تا زاهدانی ها دومین وقت استراحت را نیز درخواست کند.

شاگردان عظیم جزیده در ادامه ۱۶ بر هشت پیش افتادند و با اینکه در مقاطعی از بازی دو تیم سرویس های زیادی را از دست دادند، در نهایت این ست با برتری ۲۵ بر ۱۸ نماینده گنبد به پایان رسید.

در ست دوم زاهدانی ها بازی را بهتر آغاز کردند و هشت بر ۶ پیش افتادند، اما در ادامه بازیکنان جواهری به بازی برگشتند و بازی بسیار نزدیک پیش رفت و دو تیم در امتیاز ۲۰ برابر شدند.

تمرکز بیشتز تیم میزبان و درخشش دوباره آقچه لی در امتیازات پایانی، موجب شد تا گنبدی ها ست دوم را نیز با برتری ۲۵ بر ۲۲ به پایان ببرند.

عظیم جزیده در ست سوم به برخی بازیکنانش استراحت داد و از مصطفی باقری و جمال کنعانی پور استفاده کرد، این ست بسیار نزدیک آغاز شد اما در ادامه تیم مهمان ۹ بر ۶ پیش افتاد.

گنبدی ها با حمایت هواداران بازی را در امتیاز ۱۲ به تساوی کشاندند و این رقابت در ادامه ست سوم پایاپای دنبال شد تا اینکه شاگردان عظیم جزیده با درخشش بازیکنان جوان خود ۲۳ بر ۱۷ پیش افتادند.

ست سوم این دیدار در نهایت با برتری ۲۵ بر ۱۹ جواهری به پایان رسید تا گنبدی ها با ۷ امتیاز به مکان چهارم جدول لیگ برتر والیبال صعود کنند.

این دیدار را محمد ابراهیم زاده و اسماعیل رزقی به عنوان داوران اول و دوم قضاوت کردند و نظارت آن نیز بر عهده محمود کشفی و احمد بندری بود.

تیم جواهری گنبد در ادامه رقابت های لیگ برتر والیبال و از هفته چهارم، چهارشنبه ۱۳ آبان مهمان تیم متین ورامین خواهد بود.

نتایج سایر دیدارها و جدول رده بندی لیگ برتر والیبال

در سایر دیدارهای هفته سوم لیگ برتر والیبال، شهرداری ارومیه سه بر یک میزبانش سایپا را مغلوب کرد، شهرداری تبریز در سه ست پیاپی مقابل متین ورامین به برتری رسید، کاله مازندران با همین نتیجه آلومینیوم هرمزگان را از پیش رو برداشت و بانک سرمایه نیز سه بر صفر از سد ثامن الحجج خراسان گذشت.

در جدول رده بندی لیگ برتر والیبال، تیم شهرداری ارومیه با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم های کاله مازندران، شهرداری تبریز و جواهری گنبد با هفت امتیاز به ترتیب در مکان های دوم تا چهارم جای گرفته اند و تیم ساپیا با چهار امتیاز در جایگاه پنجم ایستاده است.

همچنین تیم های پیکان تهران، بانک سرمایه، متین ورامین و آلومینیوم هرمزگان با سه امتیاز در رده های ششم تا نهم جای دارند، آرمان اردکان با دو امتیاز دهم است و تیم های ثامن الحجج خراسان و گوهرکویر زاهدان بدون امتیاز در مکان های یازدهم و دوازدهم ایستاده اند.