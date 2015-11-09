محمدرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید آثار رادیویی از ادبیات داستانی دفاع مقدس گفت: این ادبیات داستانی از ظرفیت­ های تصویری و توصیفی مطلوبی برخوردار است که از همان ماه­ های آغازین جنگ تحمیلی شکل گرفت، به عبارتی همان نویسندگان متعهدی که آثار آنها معطوف به انقلاب اسلامی و تحولات آن دوره بود با شروع جنگ تحمیلی پایه­ های ادبیات دفاع مقدس را شکل دادند و تاکنون نیز این فعالیت­ ها ادامه دارد.

وی ادامه داد: این فرصت مناسبی است تا در تولید نمایش ­های رادیویی و کتاب­ های صوتی از این ظرفیت برای خلق حماسه­ های آن دوران سخن بگوییم. هرچند قالب کتاب صوتی به دلیل پیوستگی گفتاری، کمتر قابلیت پخش از رادیو را دارد ولیکن با توجه به برخورداری از عنصر روایت­گری، می­ توان این آثار را برای علاقمندان تولید و در فضایی خارج از حوزه شنیداری رادیو در اختیار آنها قرار داد. کتاب­ های صوتی معمولاً در فضای شخصی مخاطبان کارکرد مطلوب­ تری دارد تا اینکه بصورت پیوسته در رادیو پخش شود و با همین رویکرد تولید این آثار بر اساس کتاب­ هایی که مورد توجه جامعه مخاطبان است همچنان در این مجموعه ادامه خواهد داشت.

انتخاب ادبیات دفاع مقدس براساس واقع‌گرایی صورت گرفت

قربانی با برشمردن کتاب های صوتی در حوزه ادبیات دفاع مقدس به زاویه های جدیدی که در این ادبیات وجود دارد اشاره کرد و یادآور شد: بعد از جنگ تحمیلی نویسندگان باید به زوایای جدیدی از حماسه و پایداری در دوران دفاع مقدس می­ پرداختند، زوایایی که در حوزه­ های اجتماعی شامل زنان، کودکان و خانواده­ ها می­ شد و از آنجا که درون مایه جنگ تحمیلی علیه ایران ساختاری حماسی و درخور تحسین داشت این جنگ را از تمام جنگ­‌های دنیا متمایز کرده است.

مدیر رادیو نمایش درباره انتخاب این آثار توضیح داد: خوشبختانه نویسندگان توانمندی در این عرصه فعالیت می­ کنند که با آگاهی از ارزش­ های الهی کتاب­ های مؤثری را روانه بازار نشر کرده­ اند که بسیاری از این کتاب­ ها نیز مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته­ اند و ایشان بر این آثار تقریظ فرموده­ اند. اینکه این آثار واقع­گرا باشند و شخصیت پردازی آنها متکی بر اندیشه و تحلیل باشد در انتخاب آنها برای تبدیل به قالب­ های نمایشی و کتاب صوتی بسیار مؤثر بود.

وی درباره شیوه فضاسازی برای این آثار نیز عنوان کرد: در قالب نمایش رادیویی عنصر توصیف و تفسیر فضاهای داستانی بسیار مهم است، این فضاها در نهایت باید به تصویری عینی در ذهن مخاطب منجر شود. خوشبختانه آثاری که تاکنون انتخاب شده درونمایه­ ای منسجم، قوی و مبتنی بر واقعیت داشته است که بسیار هم توصیف پذیر بوده­ اند.

امیدواریم ادبیات دفاع مقدس را جهانی کنیم

به گفته وی، کتاب­ های «دختر شینا»، «فرنگیس» و «آن بیست و سه نفر» علاوه بر تولید به صورت قالب نمایشی در قالب کتاب صوتی نیز آماده شده است.

قربانی در ادامه به تعامل با نویسندگان این کتاب ها اشاره کرد و گفت: همکاران و خودم قبل از شروع تولید این آثار با نویسندگان و ناشران آنها درخصوص چگونگی ساخت و تولید این مجموعه­ ها گفتگوهایی داشته­ ایم، احمد یوسف زاده نویسنده کتاب آن «بیست و سه نفر» که در کرمان ساکن است در چند نوبت با بنده و نویسنده اثر نمایشی این کار گفتگو کرده ­است، بهناز ضرابی زاده نویسنده کتاب «دختر شینا» نیز با نویسنده نمایش این اثر در ارتباط بوده و قبل از تولید مجموعه، نمایش­ ها را بازخوانی کرده است و نظراتی درخصوص متن ارائه داد که توسط نویسنده نمایش اعمال شد. علاوه بر آن با ناشران محترم آثار که حوزه هنری و بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس هستند نیز تعامل داریم.

مدیر رادیو نمایش درباره جذابیت این آثار برای مخاطبان عنوان کرد: نمایش­ های رادیویی همواره مخاطبان خاص خود را دارد به ­ویژه نمایش ­های دوران دفاع مقدس که از ویژگی­ های ممتازی برخوردارند، می­ توانند در ارایه مفاهیم ارزشی به مخاطبان مؤثر باشند. این مجموعه در حد توان و بضاعت خود برای ماندگاری آثار دفاع مقدس و رشد و ارتقای آن تلاش می­ کند. ارایه آثار در قالب­ هایی به غیر از نمایش نظیر مستند نمایشی، روایت و کتاب صوتی نیز به توجه هنرمندان نمایش رادیویی اشاره دارد.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم بتوانیم ادبیات دفاع مقدس را جهانی کنیم و نویسندگان و هنرمندان متعهد در تمامی عرصه­ های هنری نظیر فیلم، عکس، داستان و نمایش با انتقال مفاهیم و ارزش­ های الهی آن دوران، جهانیان را به مقدس بودن دفاع ما آگاه سازند. همانطور که در سایر کشورهای دنیا هنرمندان تلاش می­ کنند جنگ­ های خود را در قالب­ های مختلف به سایرین معرفی کنند. هنوز فیلم­ های جنگی آلمان و اروپا از تلویزیون پخش می­ شود اما آنچه در این آثار برجسته شده مبتنی بر قهرمان پروری و قصه پردازی است، در حالیکه دفاع مقدس ما بر پایه ایدئولوژی هدفمند انجام گرفت که لحظه به لحظه آن عبادت بود.