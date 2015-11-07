الهام غفوری تهیه کننده مجموعه «پایتخت» درباره این سریال که گفته شد قرار نیست برای نوروز سال ۹۵ ساخته شود به خبرنگار مهر گفت: سریال «پایتخت» برای نوروز ۹۵ تولید نخواهد شد و ما در حال مذاکره با مدیران هستیم تا طرحی را برای ماه رمضان در شبکه یک آماده کنیم و اینکه این طرح «پایتخت ۵» باشد یا یک سریال دیگر هنوز مشخص نیست.

وی در ادامه درباره دیگر سریال هایی که قرار بوده است به تهیه کنندگی او و کارگردانی سیروس مقدم ساخته شود، بیان کرد: سریال «علی البدل» در حال حاضر در مرحله طرح و نگارش است و مذاکراتی هم شده و ممکن است برای شبکه نمایش خانگی ساخته شود.

تهیه کننده مجموعه «پایتخت» در پایان درباره ساخت «علی البدل» توضیح داد: ما فعلا در حال مذاکره هستیم و صحبت هایی در این زمینه انجام شده که سریال در شبکه نمایش خانگی ساخته شود اما هنوز به قطعیت نرسیده است.