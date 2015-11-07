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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۷:۲۹

سیروس مقدم برای ساخت سریال در رمضان ۹۵ مذاکره می‌کند

سیروس مقدم برای ساخت سریال در رمضان ۹۵ مذاکره می‌کند

الهام غفوری تهیه کننده مجموعه «پایتخت» بیان کرد که در حال مذاکره و ارایه چند طرح به شبکه یک برای ماه رمضان سال ۹۵ هستند.

الهام غفوری تهیه کننده مجموعه «پایتخت» درباره این سریال که گفته شد قرار نیست برای نوروز سال ۹۵ ساخته شود به خبرنگار مهر گفت: سریال «پایتخت» برای نوروز ۹۵ تولید نخواهد شد و ما در حال مذاکره با مدیران هستیم تا طرحی را برای ماه رمضان در شبکه یک آماده کنیم و اینکه این طرح «پایتخت ۵» باشد یا یک سریال دیگر هنوز مشخص نیست.

وی در ادامه درباره دیگر سریال هایی که قرار بوده است به تهیه کنندگی او و کارگردانی سیروس مقدم ساخته شود، بیان کرد: سریال «علی البدل» در حال حاضر در مرحله طرح و نگارش است و مذاکراتی هم شده و ممکن است برای شبکه نمایش خانگی ساخته شود.

تهیه کننده مجموعه «پایتخت» در پایان درباره ساخت «علی البدل» توضیح داد: ما فعلا در حال مذاکره هستیم و صحبت هایی در این زمینه انجام شده که سریال در شبکه نمایش خانگی ساخته شود اما هنوز به قطعیت نرسیده است.

کد مطلب 2958812
عطیه موذن

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