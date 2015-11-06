ایستادگی ایران در مذاکرات موجب تغییر رویکرد غرب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر صالحی در اجلاس پاگواش در شهر ناکازاکی ژاپن به ادعاهای مطرح شده از سوی غربی ها بر ضد برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان در سالهای گذشته و مراحل اولیه مذارات مربوط به آن اشاره کرد و افزود: آمریکا سعی کرد همه گزینه های ممکن را علیه ما به کار گیرد و البته به نتیجه مطلوب نرسید.

وی گفت: آمریکا نهایتا در سال ۲۰۱۱ و در جریان میانجی گری های سلطان عمان بود که با رویکردی عملگرایانه نحوه مواجهه اش با موضوع هسته ای ایران را کم کم تغییر داد و از سیاست «غنی سازی صفر» دست کشید.

صالحی اضافه کرد: این تغییر رفتار با عزم دولت آقای روحانی که در سال ۲۰۱۳ برسرکار آمده بود مواجه شد و نهایتا به توافقی انجامید که در ۲۶ مهرماه مورد تصویب طرفین قرار گرفت و اجرای آن احتمالا از اوایل دی ماه (اواخر ماه دسامبر) آغاز خواهد شد.

وی افزود: در سایه این تحول در رویکرد بود که آمریکا با این واقعیت که امکان دستیابی به چارچوبی برای همکاری هم وجود دارد، کنار آمد. معاون رئیس جمهور کشورمان گفت : براساس این چارچوب، مسیرهای موسوم به «راههای گریز» تسلیحاتی شدن بسته می شد و در عوض حق ایران برای برخورداری از برنامه صلح آمیز هسته ای و غنی سازی اورانیوم به رسمیت شناخته شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: این رویکرد منطقی ما را در مذاکرات هسته ای به یک برنامه جامع اقدام مشترک رساند.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: بر اساس برجام جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری دارای برنامه صلح آمیز هسته ای، شامل چرخه کامل سوخت و حق غنی سازی شناخته شده است و زیرساختهای هسته ای حفظ خواهد شد که البته به عنوان نشانه ای از اعتمادسازی، ایران هم برخی محدودیت های زمان دار را برای برنامه هسته ای خود پذیرفت. صالحی با اشاره به استقبال جهانی از نتیجه مذاکرات هسته ای ایران با ۱+۵ خاطر نشان کرد: این دستاورد یک برنامه ورویکرد جدید در نظام سیاسی بین الملل را معرفی می کند.

وی گفت : در این رویکرد در حال ظهور، قدرت منطق بر منطق قدرت غلبه می کند و حقوق ذاتی ملتها بر منویات سیاستمدارانی که متعقدند «حق با قدرت است» برتری یافته است.

معاون رئیس جمهور افزود: بر اساس این رویکرد برای داشتن جهانی امن و مبتنی بر ثبات و حسن همجواری باید توجه داشت که حقوقی چون حق حاکمیت، تعیین سرنوشت، پیشرفت و توسعه، که شامل استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای هم می شود، جزیی از حقوق ذاتی ملتهاست که باید مورد احترام و شناسایی قرار گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه سخنرانی اش، به تلاشهای بین المللی برای خلع سلاح هسته ای هم اشاره کرد و گفت: ما بر تعهد دولتهای دارنده سلاحهای اتمی بر اجرای بند ۶ معاهده ام پی تی تاکید می کنیم.

وی افزود: ایران همچنین از مدافعان ایده خاورمیانه عاری از سلاح اتمی است که نخستین باراز سوی ایران در سال ۱۹۷۴ مطرح شد و پس از آن در اسناد مربوط به عدم اشاعه در سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ مورد تاکید قرار گرفت.

صالحی تصریح کرد: مهمترین مانع اجرای طرح در منطقه ما رژیم صهیونیستی است که حتی عضویت در پیمان ان پی تی را نپذیرفته است.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با ابرازهمدردی با بازماندگان فاجعه بمباران اتمی در شهر ناکازاکی و دولت ژاپن گفت: دو ملت ایران و ژاپن اشتراکات زیادی دارند و ما از حمایت ژاپن از مذاکرات ایران با ۱+۵ تقدیر می کنیم. وی با بیان اینکه پس از اجرای برجام دامنه همکاری ما با شرکای قدیمی و جدید قطعا افزایش خواهد یافت افزود: ایران علاقمند است از همکاری ژاپن در زمینه ایمنی هسته ای و سایر حوزه های مرتبط با فعالیت صلح آمیز هسته ای بهره مند شود.

پاگوآش یک سازمان غیردولتی بین‌المللی معتبر است که از نخبگان کشورهای جهان در زمینه خلع سلاح تشکیل شده است. دکتر صالحی در بازدید از شهر ناکازاکی، از موزه صلح این شهر که ِیادآور فاجعه بمباران اتمی آمریکا در جنگ جهانی بود هم بازدید کرد و در حضور مقامات شهری نسبت به قربانیان این جنایت و فاجعه عظیم با اهدای دسته گلی ادای احترام کرد.