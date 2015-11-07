تغییرات اقلیمی منجر به تشدید آلرژی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این پژوهش نشان می دهد که تا پایان این قرن به علت افزایش میزان دی اکسید کربن، شاهد افزایش میزان تولید گرده توسط گیاهان و در نتیجه تشدید وضعیت افراد مبتلا به آلرژی به این ماده خواهیم بود.

تغییرات اقلیمی پدیده ای است که بیشتر به خاطر افزایش تولید گازهای گلخانه ای شکل می گیرد. این وضعیت می تواند اثرات زیانباری بر محیط زیست و نیز سلامت انسان داشته باشد و در عین حال برای افراد مبتلا به آلرژی به گرده گل نیز مضر باشد.

یکی از عوامل ایجاد پدیده گرمایش زمین، افزایش میزان گاز دی اکسید کربن است. گیاهان مختلف از این گاز برای انجام فرآیند فتوسنتز و غذاسازی برای خود استفاده می کنند. بیشتر شدن میزان دی اکسید کربن به معنای رشد بیشتر گیاه خواهد بود.

دانشمندان برای بررسی میزان تاثیر افزایش گاز دی اکسید کربن بر روی رشد گیاهان و گرده تولیدی آنها، گیاهان علفی را در معرض میزان فعلی ترکیب دی اکسید کربن و گاز اوزن قرار دادند. همچنین یک بار دیگر این گیاهان را در برابر میزان پیش بینی شده این دو گاز در پایان قرن اخیر گذاشتند. گاز اوزن برای گیاهان مضر است، اما طبق پیش بینی های انجام شده، میزان گاز دی اکسید کربن تا پایان قرن جاری از میزان گاز اوزن پیشی می گیرد و به نوعی اثر گاز اوزن بر روی رشد گیاهان متوقف می شود.

این مطالعه نشان داد که ترکیب بالا در انتهای قرن ۲۱ میلادی موجب رشد بیشتر گیاهان و در نتیجه تولید بیشتر گرده خواهد شد. با این که هنوز مشخص نیست که آیا این پدیده می تواند به ابتلای افراد بیشتری به آلرژی بیانجامد یا خیر، اما مشخص است که افزایش گرده گل ها در هوا به معنای تشدید وضعیت افراد مبتلا به آلرژی نسبت به این ماده خواهد بود.