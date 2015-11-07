آغاز زودهنگام راهداری زمستانی در کرمانشاه/ ۴۴۲ راهدار مستقر شدند

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پیش از موعد طرح راهداری زمستانی در استان کرمانشاه نسبت به سال های گذشته خبر داد.

وی افزود: این اقدام به دلیل بروز سرمای زود هنگام در استان است که احتمال می دهیم در نتیجه آن گردنه های ما زودتر از موعد دچار یخ زدگی شوند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: به همین دلیل ما در استان کرمانشاه یک ماه زودتر از موعد مقرر و از ۱۵ آبان ماه ۹۴ طرح راهداری زمستانی را آغاز کردیم و اکیپ های راهداری را در راهدارخانه هایمان مستقر کردیم.

وی افزود: این آغاز پیش از موعد طرح زمستانی راهداری به صورت استانی بوده و ما با توجه به وضعیت آب و هوایی استان این تدبیر را اندیشیده ایم که کسی در حوزه استان کرمانشاه دچار مشکلی نشود.

چشمه خاور بیشترین تمرکز را درطرح راهداری زمستانی روی گردنه ها و راه‌های شریانی دانست و گفت: از جمله مسیرهایی که بیشترین تمرکز ما روی آنهاست می توان به گردنه بید سرخ، گردنه قلاجه، گردنه عین الکش، گردنه چهارزبر و حسن آباد اشاره کرد.

وی از استقرار ۴۴۲ راهدار در قالب ۵۷ اکیپ راهداری در ۴۶ راهدارخانه استان طی طرح راهداری زمستانی خبر داد.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه یادآوری و توصیه کرد: رانندگان حتما طی فصل زمستان حتما تجهیزات زمستانی چون زنجیر چرخ، لباس گرم و پتو به همراه داشته و از وضعیت برف پاکن، لاستیک ها و در مجموع سلامت خودرو اطمینان حاصل کنند بعد وارد جاده شوند.