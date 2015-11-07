از دیدگاه عرفان حلقه، شیطان تنها موحد بارگاه الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «شعبده شوم» این هفته با موضوع «کارکرد متافیزیک و جن در عرفان حلقه » با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا انهاری مدیر انجمن نجات از عرفان حلقه، خانم کرباسیان کارشناس مسائل دینی و خانم علوی یکی از نجات یافتگان عرفان حلقه ، روانه آنتن رادیو گفتوگو شد.
در این برنامه حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا انهاری مدیر انجمن نجات از عرفان حلقه با اشاره به چگونگی تأسیس عرفان حلقه گفت: موسس این عرفان انحرافی محمدعلی طاهری است، او ادعا میکند که در سال ۱۳۵۷ با توجه به اشتیاق زائدالوصفش، به روحالقدس متصل شده و حلقه رحمانیت را دریافته است و اکنون میتواند در هر موقعی که بخواهد به آن متصل شود.
این کارشناس مسائل دینی با اشاره به عقلگریزی که در این عرفان وجود دارد و اینکه آنها می گویند از پله عقل باید به پله عشق رفت، گفت: آقای طاهری ادعا می کند که من میتوانم افراد را به روحالقدس وصل کنم و این توانایی را دارم که در هر زمانی این کار را انجام دهم.
وی با بیان اینکه برخی از آموزههایی که این عرفان مدعی گسترش آن هست در تضاد با آیاد و روایات قرآن است، ادامه داد: رئیس این حلقه انحرافی میگوید که شیطان تنها موحد بارگاه الهی است، موضوعی که برخلاف آیات و روایات قرآنی است.
انهاری به موضوعی به نام برونریزی در این حلقه اشاره کرد و افزود: متأسفانه برخی از کسانی که با این حلقه در ارتباط هستند، در دانشگاههای کشور نفوذ پیدا کردهاند و با عناوینی چون مشاوره و یا استاد دانشگاه جوانان را جهت گرایش به این حلقه ترغیب میکنند در واقع باید به این نکته اشاره کرد متأسفانه بعضا آنها در سیستم علمی کشور نفوذ کردند و با عنوان یک سری چهرههای شناخته شده آموزههای این عرفان را مطرح میکنند و مردم نیز ناچاراً وقتی به آنها مراجعه میکنند حرف آنها را قبول می کنند.
وی با اشاره به نگاه این حلقه ی به موضوع آزادی نیز گفت: آنها به مخاطبان خود توصیه میکنند که قرآن و سایر کتب ادعیه را از خانه بیرون ببرند .
این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه افرادی را داریم که پس از گرویدن به این حلقه خودکشی کردهاند، ادامه داد: آنها یک سری وحشتهای عجیب برای مخاطبان خود ایجاد میکنند و آنقدر فشار به افراد وارد میشود که آنها گرایش به خودکشی پیدا میکنند.
وی با بیان اینکه آنها به مخاطبان خود به یکباره نمیگویند که خدا و نماز را کنار بگذار و در این ارتباط با برنامهریزی پیش میرود،تصریح کرد : آنها زیارت را شرک میدانند و میگویند خواستن چیزی از غیر از خدا شرک است و در حقیقت شبهه وهابیت را مطرح میکنند و توسل را زیر سوال میبرند.
انهاری همچنین به مقالهای از طاهری رئیس این گروه در ارتباط با حجاب اشاره کرد و گفت: او معتقد است که حجاب در راستای پرهیز از خودنمایی است نه پرهیز از بدننمایی است.
مدیر انجمن نجات از عرفان حلقه در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به جایگاه بحث جن گیری و خروج جن از بدن افراد در عرفان حلقه اظهار کرد: آنها به افراد می گویند که ما برای درمان ،جن ها را از بدن شما خارج می کنیم و ممکن است اینگونه مسائل برای کسانی که دارای مشکلات از جمله مشکلات جسمی باشند دارای جاذبیت باشد.
وی با بیان اینکه آنها می گویند ما از طریق برون ریزی و خروج جن از بدن ، بیماریهایی چون سرطان و ام اس را نیز در مان می کنیم ،تصریح کرد: آنها به مخاطبان خود می گویند که شما به خاطر رسوخ جن و موجودات غیر ارگانیک و ارواح در بدنتان دچار سرگردانی و بیماری شده اید و باید به روح القدوس متصل شوید.
روایت یکی از نجات یافتگان عرفان حلقه، از کلاس های این حلقه انحرافی
در ادامه این برنامه که با موضوع کارکرد متافیزیک و جن در عرفان حلقه از آنتن رادیو گفتوگو پخش میشد، خانم علوی که یکی از نجات یافتگان عرفان حلقه است با اشاره به چگونگی پیوستن خود به این عرفان با توصیه یکی از مشاوران ، گفت: من در جلسه آخرکلاس ها عرفان حلقه به قدری وضعیتم بد بود که اجازه نمیدادند که از کلاس بیرون بروم و میگفتند اسمت را بگو تا ما برون ریزی تو را کامل کنیم.
وی با بیان اینکه در این کلاسها افراد از مذاهب مختلف حضور پیدا میکردند و ما حتی مسیحی نیز در کلاسمان داشتیم و این موضوع برای مستر ما چندان اهمیتی نداشت، گفت: من بقدری حالم بد بود که وقتی خانواده ام بالای سرم قرآن میخواندند که حالم بهتر شود نمیتوانستم تحمل کنم و در محیط خانواده خواهر من نیز به این حلقه پیوست و دچار مشکلات زیادی شد.
این نجات یافته از عرفان حلقه اظهار کرد :در کلاس های عرفان حلقه که من درچند ترم آن شرکت کردم می گفتند «جن »با عث آزار و اذیت شما شده است ، در روح و بدن شما نفوذ کرده و ما می خواهیم از طریق روح القدوس این جن را ازبدن شما خارج کنیم.
وی با بیان اینکه من از تاریکی می ترسیدم و برای نجات از این موضوع و رها شدن از این ترس به پیشنهاد یکی از نزدیکان به کلاس های عرفان حلقه رفتم ،ادامه داد: در کلاس ها به صورت کنگ و بسته عقاید این گروه مطرح میشود.برخی از افرادی که به کلاس ها می آمدند دارای بیماری جسمانی بودند و می خواستند با استفاده از این عرفان شفا پیدا کنند. برخی دیگر نیز میخواستند رها شوند.
سرمایه گذاری ویژه عرفان حلقه برای جذب جوانان و زنان
در ادامه این برنامه خانم کرباسیان کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه ما با آسیبدیدگان زیادی از این عرفان سروکار داریم، گفت: برخی از آنها به خاطر مشکلات، دردهای روحی و روانی و موضوعات خانوادگی به این عرفان گرایش پیدا کردهاند و در واقع برای خلاص شدن از این مشکلات به آن پناه برده اند.
وی با کاذب دانستن موضوع اتصال، گفت: آنها بر روی دو قشر زنان و جوانان جهت جذب سرمایهگذاری ویژه ای میکنند.
وی با بیان اینکه آنها کلاسشان را به نام بینام او آغاز میکنند، ادامه داد: آنها در واقع به نوعی تأکید دارند که بسمالله در کلاسهایشان گفته نشود و نامی از خداوند برده نشود.
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