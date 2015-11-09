بحران در سیاست خارجی انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در این گزارش که به امضای افرادی چون «لیدی نویل جونز» رئیس اسبق کمیته مشترک اطلاعات، و «سر کریستوفر میر» سفیر پیشین انگلیس در واشنگتن، رسیده آمده است: سیاست خارجی انگلیس دچار بحران اعتماد شده است، وضعیتی که باعث شده این کشور در سوریه کنار زده شود، در اوکراین بیتأثیر شود، به موضوعات اروپایی بیتمایل باشد، و نسبت به ماجرای پناهجویان رویکردی نامساعد داشته باشد.
در این گزارش عنوان شده است که بحران اعتماد ناشی از بحران هویت است، بحرانی که نخستوزیران و وزرای خارجه یکی پس از دیگری از ورود به عرصههای عمده و مهم سیاست خارجی اجتناب کرده و انگلیس را به صورت منزوی و جدای از دیگران رها کردهاند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «داد و فریاد دائمی در مورد وضعیت رسمی رابطه ما با اتحادیه اروپا باعث محدودیت آن چیزی میشود که انگلیس عملا بتواند از طریق این روابط به دست آورد. با وجود بحثها در مورد باقیماندن، خروج، یا روابط محدود با اتحادیه اروپا، اما حقیقت این است که همکاری با اروپا مؤلفهای ضروری برای تمامی حوزههای سیاستگذاری است.»
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