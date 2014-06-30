کامرون برای ادای توضیحات در خصوص یونکر به مجلس عوام می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "دیوید کامرون" ظرف روزهای آینده در مجلس عوام حضور پیدا می کند تا به پرسش های نمایندگان در خصوص اختلافات خود با "ژان کلود یونکر" و تاثیر آن بر وضعیت انگلیس در اتحادیه اروپا پاسخ بگوید.

در این میان انتشار خبرهایی در مورد آمادگی مشروط نخست وزیر انگلیس برای همکاری مشروط با رئیس جدید کمیسیون اروپا موجب شده تا انتقادت جدیدی به کامرون وارد شود.

کامرون با انتخاب یونکر به عنوان رئیس کمیسون اروپا مخالف بود و تلاش کرد تا وی به این سمت نرسد اما نتوانست از ریاست یونکر جلوگیری کند. به اعتقاد کامرون، یونکر مخالف مواردی همچون دادن امتیازات بیشتر به کشورهای عضو است از همین رو خواسته انگلیس در این رابطه راه به جایی نمی برد. در همین راستا کامرون پیشتر گفته بود که در مورد کاهش رابطه با اتحادیه اروپا، بر اساس بازار اقتصادی مشترک اروپا با کسی مذاکره نمی کند و بدنبال تائیدیه مردمی برای خروج از اتحادیه اروپا و یا حتی برگزاری رفراندوم در این رابطه خواهد بود.

رای گیری در مورد ریاست "ژان کلود یونکر" نخست وزیر پیشین لوکزامبورگ بر کمیسیون اروپا با موافقت اکثریت اعضای اتحادیه اروپا روز جمعه ششم تیرماه پایان یافت. در این نشست با وجود مخالفت شدید نخست وزیر انگلیس با نامزدی یونکر، 26 عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان با ریاست یونکر موافقت کردند.

در پایان این نشست، سران اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای بر لزوم دفاع از حق کشورهای عضو این اتحادیه برای حفظ وحدت و یکپارچگی آن تاکید کردند. بر این اساس انگلیس با مخالفت خود در مورد آینده اتحادیه نگرانی هایی به وجود آورده است.