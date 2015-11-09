سیاست داخلی و خارجی دو روی یک سکه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری در نشست مشترک استانداران با مسئولان نمایندگی ایران در خارج از کشور گفت: مسئول اجرای سیاست های عمومی دولت در داخل، وزارت کشور و در استان ها با استانداری است و مسئول اجرای سیاست در خارج از کشور با نمایندگی های وزارت خارجه است. از این رو، سیاست داخلی و خارجی رابطه تنگاتنگ و عمیق دارند و در واقع دو روی یک سکه هستند.

وی افزود: رابطه این دو با هم رابطه دو سویه است و هر کدام بر دیگری تاثیرگذار است و نمی توان هیچ کدام را نادیده گرفت.

امیری گفت: بر همین اساس است که کشورهای در حال توسعه سیاست خارجی خود را ادامه سیاست داخلی می دانند و معتقدند سیاست خارجی باید بر اساس و بستر سیاست داخلی شکل بگیرد

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با بیان اینکه در واکاوی ریشه معضل رشد پایین اقتصادی کشور توجه به سیاست خارجی جایگاه ویژه ای دارد، تصریح کرد: در کنار عیوب ساختاری دولتی بودن اقتصاد، وابستگی به نفت، فربه شدن دولت و بی‌ثباتی سیاست های مالی و پولی باید به نقش سیاست خارجی توجه شود.

امیری ادامه داد: در واقع باید تصویرسازی مناسبی از ظرفیت ها و پتانسیل های کشور ایجاد کنیم و سفرا نیز باید از این ظرفیت ها مطلع شوند.

وی با بیان اینکه راهبرد و سیاست خارجی ایران تعامل سازنده با دنیا است تاکید کرد: باید به این پرسش پاسخ دهیم که این راهبرد در سیاست خارجی چگونه باید توسط وزارت کشور و استانداران محقق شود؟

سخنگوی وزارت کشور افزود: همچنین باید به این سوال پاسخ داد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل استانداران با کشورهای همسایه از جمله خاورمیانه و آسیای شرقی، شمال آفریقا و سایر کشورها چگونه قابل تعریف است؟

امیری با اشاره به سند چشم انداز ۲۰ ساله اشاره کرد و گفت: در این سند، تعامل مؤثر و سازنده با دنیا به عنوان یک راهبرد مطرح شده و رئیس جمهور نیز تاکید کردند تعامل سازنده با دنیا لازمه تعامل سازنده در کشور است.